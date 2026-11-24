En casi todas las mesas de diciembre ocurre lo mismo: llega un punto en el que los asados, los rellenos pesados y las salsas calientes piden a gritos algo frío que limpie el paladar. La ensalada de coditos cumple esa función sin hacer ruido. No pretende competir con el plato principal, pero desaparece rápido cuando hay familia reunida. Comparte espíritu práctico con opciones como una ensalada de pasta clásica con atún, la mejor ensalada de pasta casera o una ensalada hawaiana de pasta, solo que aquí el contraste dulce y los frutos secos le dan un punto más festivo.

Ingredientes para preparar ensalada de coditos navideña

400 gramos de coditos de pasta corta

150 gramos de maíz dulce,

80 gramos de guisantes cocidos y

150 gramos de jamón cocido en dados o sobras limpias de pavo asado.

Varios trozos de piña, mejor escurrirla sobre un colador unos minutos para que su jugo no agüe la salsa

Media manzana ácida o una rama de apio picada muy menuda, que aportan mordida fresca.

El toque más navideño lo ponen un puñado de arándanos secos y unas nueces troceadas.

Para ligar todo sin que quede pesado necesitas cuatro cucharadas de mayonesa, medio yogur natural sin azúcar o crema agria, una cucharadita de mostaza suave, unas gotas de vinagre de manzana o limón, sal y pimienta negra recién molida.

Cómo hacer ensalada de coditos paso a paso

Pon una olla grande con abundante agua y sal al fuego y cuece los coditos un minuto menos de lo que marca el fabricante. Si la pasta sale demasiado blanda, luego se rompe al moverla y queda pastosa. En cuanto esté al dente, escúrrela, refréscala bajo el grifo frío para frenar la cocción y déjala escurrir a conciencia. Mientras pierde calor, pica el jamón o el pavo, la manzana y la piña en daditos parecidos, del tamaño aproximado de un garbanzo, para que no haya tropezones incómodos. Junta la pasta ya templada en un bol grande con el maíz, los guisantes, la fruta y los arándanos, mezclando con cuchara amplia y sin apretar.

Cómo preparar el aderezo cremoso

Aparte, en un cuenco pequeño, bate la mayonesa junto con el yogur o la crema agria hasta que no quede ni un grumo.

hasta que no quede ni un grumo. Incorpora la mostaza, el chorrito ácido de limón o vinagre , una pizca de sal y pimienta negra.

, una pizca de sal y pimienta negra. Prueba con una cucharilla antes de añadirlo : el punto justo tiene que resultar fresco, no empalagoso.

: el punto justo tiene que resultar fresco, no empalagoso. Vuelca la crema poco a poco sobre la ensalada y envuelve desde abajo hacia arriba. Mejor quedarse ligeramente corto al principio y añadir una cucharada más al final que ahogar la pasta.

Trucos para conseguir una ensalada sabrosa

Nunca mezcles la salsa con los coditos todavía calientes. El calor hace que la pasta beba el aderezo de golpe y, al rato, parezca reseca.

Otro gesto pequeño que cambia mucho el sabor: pasa las nueces por una sartén seca un par de minutos a fuego medio antes de picarlas. Ese aroma tostado levanta todo el plato con muy poco esfuerzo.

Cómo conservar y acompañar la ensalada

Tapa el recipiente con film o una tapa ajustada y déjalo enfriar en la nevera al menos una hora para que los sabores se asienten. Si la preparas de víspera, guarda aparte un par de cucharadas de yogur o mayonesa; al día siguiente la pasta habrá absorbido parte de la humedad y agradecerá un toque extra para recuperar cremosidad.

Aguanta sin problema dos o tres días en frío.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos (incluyendo cocción de la pasta y enfriado).

Porciones: 6 porciones.

Información nutricional: Aproximadamente 365 kcal por porción (unas 2.190 kcal en total para toda la receta), con aporte de hidratos de carbono de la pasta, proteínas de los lácteos y la carne o frutos secos, y grasas procedentes de la salsa y los acompañamientos.

Tipo de cocina: Casera / Festiva.

Tipo de comida: Ensalada / Guarnición navideña.