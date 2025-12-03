Ensalada navideña tradicional: receta fácil y deliciosa

En cada mesa de diciembre hay un plato que aporta color, frescura y equilibrio: la ensalada navideña tradicional casera. Aunque la Navidad suele asociarse a asados, mariscos y postres abundantes, una buena ensalada se convierte en el acompañamiento ideal para aligerar el menú y aportar un contraste lleno de sabor. Esta receta ensalada navideña destaca por lo sencilla que es y por su capacidad para adaptarse a distintos gustos sin perder su esencia festiva.

La propuesta que presentamos combina ingredientes frescos, toques dulces y el crujido inconfundible de los frutos secos, creando una ensalada de Navidad fácil que funciona tanto como entrante como guarnición. Además, encaja perfectamente en el conjunto de recetas de Navidad que cada año llenan nuestras mesas familiares.

Ingredientes frescos para una ensalada llena de color

La base de esta ensalada parte de ingredientes accesibles, pero con un punto festivo. Para una ensalada equilibrada y con un toque elegante, necesitarás:

Mezcla de brotes verdes o lechuga romana

Manzana o pera en láminas finas

Granada o uvas partidas

Nueces o almendras tostadas

Queso fresco o queso azul suave

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre balsámico o de manzana

Sal y pimienta

El detalle distintivo es la ensalada navideña con frutos secos, ya que aportan textura y un sabor tostado que armoniza con el dulzor de la fruta. Este tipo de combinaciones encaja bien en las distintas ensaladas festivas típicas de la temporada.

Ensalada navideña paso a paso: fácil y rápida

Preparar esta ensalada no requiere técnica especial; lo importante es equilibrar las proporciones y elegir ingredientes de buena calidad. Aquí tienes una versión sencilla de ensalada navideña paso a paso:

Preparar la base verde. Lava y seca bien la lechuga o los brotes. Un buen secado evita que el aliño se agüe y mantiene las hojas crujientes. Cortar la fruta. La manzana o la pera aportan frescura. Si quieres evitar que se oxiden, rocíalas con un poco de zumo de limón. Añadir los frutos secos. Nueces, almendras o incluso pistachos funcionan de maravilla. Tuéstalos ligeramente si buscas un sabor más intenso. Incorporar el queso. Puedes optar por un queso suave o uno más potente; ambos funcionan según el matiz que desees aportar. Elaborar el aliño. Mezcla aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta. Para un toque navideño, añade una cucharadita de miel. Montar la ensalada justo antes de servir. Así mantendrás la frescura y evitarás que la fruta desprenda jugo.

Cómo incluir esta ensalada en tu menú navideño

Una de las virtudes de esta ensalada es que encaja en cualquier contexto: junto a carnes al horno, pescados, platos de marisco o propuestas vegetarianas. Su ligereza permite equilibrar un menú potente, especialmente en cenas como la de Nochebuena.

La frescura de esta ensalada contrasta con los platos más contundentes del menú, y su sencillez la convierte en un imprescindible dentro de las mejores recetas de Navidad.