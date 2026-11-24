El papel crea una superficie antiadherente que evita que la piel o la carne del pescado se queden pegadas a la sartén

Hay quienes prefieren no preparar pescado a la plancha en casa por miedo a que termine desmenuzado. Los filetes se pegan a la sartén, se rompen al intentar darles la vuelta y, en ocasiones, acaban convertidos en un montón de migas y espinas en el plato.

Parece que para conseguir un resultado digno de restaurante hacen falta una plancha profesional y una espátula grande que permita manipular la pieza con rapidez. Sin embargo, existen algunos trucos caseros que facilitan mucho esta preparación y ayudan a mantener el pescado entero, jugoso y con buena presentación.

Uno de ellos utiliza dos elementos que prácticamente todos tenemos en casa: papel de horno y aceite de oliva. Una técnica sencilla que reduce el contacto directo del pescado con la superficie metálica y ayuda a evitar que se pegue o se rompa durante la cocción.

Cómo cocinar pescado a la sartén sin que se pegue ni se rompa

La creadora de contenido culinario Celeste Aventurera compartió una forma muy sencilla de poner en práctica este método. El primer paso consiste en recortar un trozo de papel de horno del mismo tamaño que la base de la sartén. A continuación, se añaden unas gotas de aceite de oliva virgen extra y se extienden por las dos caras del papel.

Después, solo hay que colocar el papel en la sartén y poner encima el filete de pescado. Se deja cocinar durante el tiempo necesario, que dependerá del grosor de la pieza y del punto deseado. Cuando esté listo, se puede levantar con ayuda de una espátula y trasladar directamente al plato.

La clave está en que el papel crea una superficie antiadherente que evita que la piel o la carne del pescado se queden pegadas a la sartén. Así resulta más sencillo manipularlo sin que pierda su forma. Además, no es necesario utilizar grandes cantidades de aceite: unas gotas bien repartidas son suficientes.

Eso sí, conviene utilizar siempre papel de horno apto para cocinar y cortarlo a la medida de la base de la sartén. Es importante que no sobresalga por los bordes, especialmente en cocinas con fuego, ya que podría quedar expuesto al calor directo de la llama.

Otra forma de utilizar el papel de horno para hacer pescado a la plancha

La creadora de contenido Jessica Ramos compartió una alternativa con un procedimiento parecido, aunque cambia el orden de los ingredientes. En su caso, primero vierte un poco de aceite en la sartén y después coloca encima el papel antiadherente.

Sobre esta superficie dispone el pescado con el lado de la piel hacia abajo y deja que se cocine antes de darle la vuelta con una espátula. Una vez volteado, puede terminar la cocción y añadir sal, especias o hierbas aromáticas al gusto.

Al igual que en el método anterior, el objetivo es reducir el riesgo de que el pescado se adhiera a la sartén y facilitar su manipulación.

En cualquiera de las dos técnicas, el tiempo de cocción dependerá del tipo de pescado, el grosor de la pieza y el punto que se quiera conseguir.