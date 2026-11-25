La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española y también uno de los que más debate genera en cada hogar. Sin embargo, para el reconocido chef madrileño Alberto Chicote, el éxito de esta elaboración no depende de fórmulas secretas ni de ingredientes exóticos. Se basa en la precisión en el corte, el respeto por los tiempos de cocinado y unas proporciones muy generosas de cebolla.

En diversas demostraciones culinarias y entrevistas, el cocinero ha desgranado su método infalible para lograr una tortilla jugosa, sabrosa y con una textura equilibrada. El punto de partida exige rigor desde el primer minuto en la cocina: utilizar 1,2 kilogramos de patatas peladas y cortadas en láminas muy finas, de apenas dos o tres milímetros de grosor, una tarea para la que recomienda emplear una mandolina. A esta base se suman 800 gramos de cebolla dulce picada, una cantidad elevada que aporta melosidad y un contrapunto natural sin necesidad de añadir azúcares artificiales durante el pochado.

La técnica Chicote

Uno de los aspectos más distintivos de la propuesta de Chicote reside en cómo trata el tubérculo antes de mezclarlo con el huevo. En lugar de realizar una única fritura convencional, el chef apuesta por dividir el proceso en dos fases diferenciadas. En primer lugar, confita las láminas de patata a fuego suave en abundante aceite de oliva virgen extra hasta que quedan completamente tiernas por dentro.

Una vez alcanzado ese punto, escurre bien las patatas y las pasa por una sartén muy caliente durante unos instantes. Este golpe final de calor permite que se doren ligeramente por fuera, aportando un matiz tostado y profundo que marca la diferencia en el resultado final sin que la patata absorba grasa en exceso. Por su parte, la cebolla se cocina aparte, muy despacio, solo con aceite y una pizca de sal, hasta que carameliza con sus propios jugos.

Yemas extra y batido suave

El último pilar de la receta llega a la hora de integrar los ingredientes. Para la proporción mencionada, pensada para una pieza grande o unas seis u ocho raciones, Chicote utiliza seis huevos enteros acompañados de seis yemas adicionales. Este aporte extra de yema multiplica la untuosidad de la mezcla y evita que la tortilla quede seca al cuajarse.

A la hora de batir, el cocinero insiste en hacerlo con suavidad, lo justo para romper el huevo e integrarlo sin llegar a generar espuma ni incorporar aire innecesario. Tras mezclar el huevo con la patata y la cebolla ya escurridas, solo queda cuajar la preparación en la sartén a fuego medio-alto durante apenas un par de minutos por cada lado, garantizando un interior jugoso que conquista tanto a los defensores del punto poco hecho como a los paladares más tradicionales.