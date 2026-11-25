La Navidad suele traer consigo la misma preocupación cuando somos los encargados de recibier a la familia en casa, y tiene que ver con preparar un plato especial que guste a todos, que tenga buena presentación y que no dispare el presupuesto. Los asados y las carnes rellenas son habituales en estas fechas, aunque muchas veces se descartan porque parecen complicados o requieren pasar demasiado tiempo en la cocina.

Precisamente para quienes buscan una alternativa económica sin renunciar a una comida de celebración, las responsables de Futurlife21 han compartido en Instagram una propuesta de pollo relleno que puede servirse en ocho raciones. «Os aseguro que está de restaurante», afirman en la publicación, donde muestran cómo prepararlo y explican algunos trucos para dejarlo hecho con antelación. La receta completa también está disponible gratis en FuturApp, su aplicación de cocina y nutrición, en la que se detallan las cantidades y todos los pasos.

Los ingredientes del pollo relleno de Navidad para ocho personas

La receta parte de un pollo entero deshuesado. En el vídeo recomiendan pedir al pollero que retire los huesos, algo que facilita mucho el trabajo posterior. Después se aprovecha parte de la propia carne para elaborar un relleno en el que se combinan ingredientes salados con fruta y frutos secos, muy apropiados para estas fechas.

Según las cantidades recogidas en FuturApp, para preparar ocho raciones se necesita:

Un pollo entero,

150 gramos de lacón,

100 gramos de jamón ibérico,

90 gramos de cebolla dorada y dos huevos,

una manzana reineta,

50 gramos de pasas sultanas,

50 gramos de orejones

50 gramos de pistachos tostados sin cáscara y sin sal