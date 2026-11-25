Receta navideña para 8 personas por menos de 20 euros: «Os aseguro que está de restaurante»
Un sencillo pollo que podemos hacer relleno y para 8 personas
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La Navidad suele traer consigo la misma preocupación cuando somos los encargados de recibier a la familia en casa, y tiene que ver con preparar un plato especial que guste a todos, que tenga buena presentación y que no dispare el presupuesto. Los asados y las carnes rellenas son habituales en estas fechas, aunque muchas veces se descartan porque parecen complicados o requieren pasar demasiado tiempo en la cocina.
Precisamente para quienes buscan una alternativa económica sin renunciar a una comida de celebración, las responsables de Futurlife21 han compartido en Instagram una propuesta de pollo relleno que puede servirse en ocho raciones. «Os aseguro que está de restaurante», afirman en la publicación, donde muestran cómo prepararlo y explican algunos trucos para dejarlo hecho con antelación. La receta completa también está disponible gratis en FuturApp, su aplicación de cocina y nutrición, en la que se detallan las cantidades y todos los pasos.
Los ingredientes del pollo relleno de Navidad para ocho personas
La receta parte de un pollo entero deshuesado. En el vídeo recomiendan pedir al pollero que retire los huesos, algo que facilita mucho el trabajo posterior. Después se aprovecha parte de la propia carne para elaborar un relleno en el que se combinan ingredientes salados con fruta y frutos secos, muy apropiados para estas fechas.
Según las cantidades recogidas en FuturApp, para preparar ocho raciones se necesita:
Para terminar la salsa, la aplicación indica 15 gramos de harina de trigo sarraceno.
Conviene tener en cuenta que el coste final dependerá del tamaño del pollo, del precio del jamón y de dónde se compre cada ingrediente. La propuesta se presenta como una opción para ocho comensales por menos de 20 euros, aunque ese importe no aparece desglosado en la receta consultada.
Cómo preparar el pollo de Navidad relleno paso a paso
El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo. Mientras tanto, se abre el pollo por las pechugas y se extiende hasta formar un rectángulo. La idea es repartir la carne para que tenga un grosor parecido en toda la superficie. Los recortes, unos 300 gramos aproximadamente, se reservan para incorporarlos después al relleno.
En un robot de cocina se pican el jamón, el lacón y la cebolla dorada. Después se incorpora el pollo reservado junto con los huevos y se mezcla hasta conseguir la textura deseada. Se agregan la manzana y los orejones cortados en dados pequeños, las pasas y los pistachos, removiendo con una espátula. En el reel explican que prefieren no añadir sal al relleno porque el jamón y el lacón ya aportan suficiente; en la aplicación se contempla salpimentar al gusto.
Una vez preparada la mezcla, se distribuye sobre el pollo abierto y se enrolla con firmeza, procurando que quede una pieza alargada de la que luego puedan cortarse medallones. Se coloca en una fuente, se sazona por fuera y se hornea durante 90 minutos, en la parte central y sin moverlo. En el vídeo también sugieren una alternativa: utilizar filetes finos de pollo superpuestos y cubrir el rollo con jamón serrano. Y en la ficha de FuturApp señala un tiempo orientativo de 100 minutos, aunque conviene contar también con el enfriado en la nevera antes de cortar el pollo y llevarlo a la mesa navideña sin prisas.
La salsa y el truco para adelantar la comida navideña
Tras el horneado, el pollo debe templarse envuelto en papel de horno y pasar después a la nevera hasta que se haya enfriado por completo. Las autoras recomiendan prepararlo de un día para otro, porque así resulta más fácil cortarlo sin que el relleno se deshaga.
Los jugos que quedan en la fuente también se aprovechan. Se añaden unos 150 mililitros de agua para recuperar el fondo del asado y se guarda el líquido en un recipiente en la nevera. Cuando se enfría, la grasa se separa y puede utilizarse para dorar la harina de trigo sarraceno durante un par de minutos. Después se incorpora el resto del jugo y se remueve hasta obtener una salsa más espesa, que se sirve sobre las rodajas de pollo.
Futurlife21 propone acompañarlo con manzana dorada en la sartén, pasas y orejones, además de una ensalada de escarola que podemos aliñar con limón, ajo, aceite de oliva virgen extra y sal. Y para quienes quieran organizar las comidas con varios días de margen, recuerdan que el pollo se puede congelar una vez cortado en rodajas, siempre con la salsa guardada aparte. En FuturApp también señalan que se puede preparars con pavo o pularda y utilizar otras harinas para que podamos espesar la salsa.
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