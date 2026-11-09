Pollo relleno para Navidad: receta jugosa y fácil para sorprender a todos

Llega diciembre y con él las eternas dudas sobre qué poner en la mesa la noche de Nochebuena o el día de Navidad sin pasarse horas encerrados en la cocina mientras los invitados disfrutan del aperitivo. Frente al clásico cordero o al besugo, el ave asada sigue reinando con autoridad en los hogares porque soluciona el menú de una sentada, resulta económico y admite tantas variantes como dicte la despensa. Para quienes buscan una alternativa casera que triunfe seguro, dominar la técnica de un buen pollo relleno al horno con patatas marca la diferencia entre una cena corriente y un banquete memorable.

Y si el tiempo apremia, siempre queda la opción de recurrir a soluciones comerciales solventes como el pollo relleno de Mercadona, aunque prepararlo uno mismo desde cero conserva ese encanto artesanal insustituible. Para ocasiones todavía más solemnes, algunos prefieren decantarse por una jugosa pularda rellena al horno, parienta fina del pollo que aporta un toque de distinción extra en fechas tan señaladas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pollo relleno para Navidad

Calcular los ingredientes de una comida navideña exige previsión. Para un ave de tamaño medio orientada a unas seis u ocho porciones, necesitamos un buen ejemplar campero limpio de vísceras y deshuesado con maña por el carnicero.

La lista de la compra debe incluir carne picada de cerdo y ternera a partes iguales, miga de pan empapada en leche, un buen puñado de frutos secos como orejones y pistachos tostados, cebolla, ajo, un chorrito de brandy, caldo de pollo concentrado, mantequilla, aceite de oliva virgen extra, sal gruesa, pimienta negra recién molida y una ramita de romero fresco.

Cómo rellenar y preparar el pollo paso a paso

El éxito de la receta descansa por completo sobre la mesa de trabajo. Extiende el pollo ya deshuesado sobre una superficie limpia, salpimentando generosamente el interior con mimo. En un bol amplio, mezcla la carne picada con los orejones troceados, los pistachos, la miga de pan escurrida y un toque de brandy que aportará matices aromáticos durante el asado. Coloca este relleno formando un cilindro compacto en el centro del ave, justo donde antes estaban los huesos. El siguiente paso requiere paciencia: cose la abertura con hilo de cocina y una aguja gruesa, dando puntadas firmes para que la farsa no escape al primer hervor de jugos. Brida las patas y las alas contra el cuerpo para que la pieza conserve una forma uniforme y se cocine de manera homogénea. Unta el exterior con una buena capa de mantequilla en pomada y aceite, asegurándote de que la piel quede perfectamente protegida frente a la sequedad del calor seco.

Qué tiempo necesita el pollo relleno para asarse al horno

Introducir el ave en el horno precalentado a 180 grados marca el pistoletazo de salida de una cocción lenta. Calcula una media de 50 – 60 minutos por cada kilo de peso total, lo que suele traducirse en unas dos horas y media largas para una pieza hermosa.

Durante los primeros compases, conviene cubrir la pechuga con papel de aluminio para evitar que se reseque antes de tiempo. Riega la superficie cada treinta minutos con los jugos que se van acumulando en la bandeja, añadiendo un vaso de caldo o vino blanco si notas que el fondo pide humedad.

Retira el aluminio en la recta final del asado para que la piel alcance ese tono dorado crujiente tan característico, comprobando con una brocheta en la parte más gruesa del relleno que los jugos emerjan limpios y transparentes.

Con qué acompañar el pollo relleno en la comida de Navidad

Un plato principal tan contundente merece guarniciones que equilibren el conjunto sin robarle protagonismo. Las clásicas patatas panaderas cortadas finas con cebolla pochada y horneadas en la misma bandeja absorben los jugos del ave como una esponja, convirtiéndose en el acompañamiento perfecto.

También funcionan de maravilla unas manzanas asadas rellenas de arándanos o un puré de boniato ligeramente especiado con nuez moscada que aporte un contrapunto dulce a la carne especiada.