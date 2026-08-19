Pollo relleno de Mercadona: ingredientes, precio, calorías y opinión
Descubre el pollo relleno de Mercadona: ingredientes, valor nutricional, precio y opinión sobre uno de sus productos más populares.
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Hay productos que uno compra pensando en una situación muy concreta: llegar tarde a casa, tener pocas ganas de cocinar y necesitar algo que pueda convertirse en una comida decente sin demasiadas vueltas. El pollo relleno de Mercadona encaja bastante bien en esa categoría. No es un plato sofisticado ni pretende serlo. Su principal baza es otra: abrir el envase, calentarlo, preparar una guarnición y sentarse a comer.
Entre las opciones de este tipo que se pueden encontrar en Mercadona está el roti de pollo relleno de jamón y queso Hacendado, vendido en la zona de refrigerados. El formato es de 375 gramos y resulta manejable para una comida rápida. Una vez cortado en rodajas, incluso tiene mejor presencia de la que cabría esperar de un producto preparado.
Eso sí, conviene diferenciarlo de un pollo relleno hecho en casa. La composición es más compleja y el resultado también es distinto. Quien tenga tiempo y prefiera una preparación tradicional puede recurrir a un roti de pollo al horno con patatas. Lleva más trabajo, naturalmente, pero también permite decidir qué carne, relleno y condimentos terminan en el plato.
Qué lleva el pollo relleno de Mercadona
Aquí merece la pena detenerse un momento en la etiqueta. La denominación puede hacer pensar en una pieza de pollo abierta, rellenada con jamón y queso y posteriormente enrollada. La realidad del producto es algo diferente.
Su ingrediente principal es la carne separada mecánicamente de pollo, que representa aproximadamente el 30% de la receta. A ella se añade en torno a un 16% de carne de pollo. El relleno incorpora aproximadamente un 9% de queso fundido y un 7% de jamón cocido.
El resto de la fórmula es bastante más larga. Aparecen agua, almidón de patata, leche desnatada en polvo, dextrosa, sal, especias, aromas, vegetales deshidratados y champiñón en polvo, junto con estabilizantes, conservadores y antioxidantes habituales en esta clase de alimentos preparados.
Precio del roti de pollo relleno
El precio ayuda a entender buena parte de su atractivo. El envase de 375 gramos cuesta alrededor de 3 euros, lo que deja el kilo aproximadamente en 8 euros. No es difícil encontrar carnes frescas a precios similares, pero aquí se está pagando también la comodidad de llevarse un alimento preparado que apenas requiere trabajo en la cocina.
Hay otra posibilidad interesante: no pensar en este tipo de pollo únicamente como plato principal. Si sobra una parte, puede aprovecharse al día siguiente para una preparación fría o un entrante. Un ejemplo son estos huevos rellenos de pollo, que permiten dar salida a pequeñas cantidades de carne sin terminar comiendo exactamente lo mismo dos días seguidos.
Cuántas calorías tiene el pollo relleno de Mercadona
Las calorías tampoco son especialmente elevadas si se controla la ración. Este roti aporta aproximadamente 144 kilocalorías por cada 100 gramos, y además aporta unos 12 gramos de proteínas, 8,2 gramos de grasas y 5,85 gramos de hidratos de carbono.
Traducido a una cantidad más realista en el plato, una ración de 150 gramos ronda las 216 kilocalorías. Si se consumiera el paquete completo de 375 gramos, estaríamos hablando de unas 540 kilocalorías, sin contar salsa, pan, patatas o cualquier otro acompañamiento.
Hay un dato nutricional que llama bastante más la atención: la sal. El contenido ronda los 2,1 gramos por cada 100 gramos. Una ración generosa puede aportar, por tanto, una cantidad considerable. No parece necesario añadir más sal al plato y tiene sentido escoger acompañamientos poco salados.
Una opción sencilla es darle mayor protagonismo a las verduras. La combinación funciona especialmente bien con calabacín, tomate o berenjena. También se puede tomar como referencia esta receta de calabacín relleno de pollo y tomate.
Conclusión
Si la idea es comprar un pollo prácticamente casero, con una pieza de carne reconocible y cuatro ingredientes alrededor, este roti no sería la primera elección. Su composición deja claro que estamos ante un alimento procesado, elaborado para resultar cómodo, sabroso y fácil de conservar.
Ahora bien, juzgarlo únicamente desde ese ángulo tampoco sería del todo justo. Su función es resolver una comida con rapidez, y ahí funciona.
El precio también juega a su favor. Por unos 3 euros, los 375 gramos ofrecen una relación razonable entre cantidad y comodidad, especialmente para tener una solución rápida en la nevera.