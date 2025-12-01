La receta de pavo relleno que Karlos Arguiñano convierte en el plato estrella de la Navidad

Karlos Arguiñano convierte el plato estrella de la Navidad en un sencillo pavo relleno que puede acabar siendo el que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Volvemos a pensar recetas para estos días que nos están esperando y que pueden acabar siendo los que nos inviten a tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas. Es hora de conectar directamente ante una serie de ingredientes y de elementos particulares que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en una nueva realidad.

Un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca es esa manera de cocinar que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Arguiñano nos da una serie de novedades que deberemos empezar a tener en consideración en estos días que tenemos por delante. Un buen pavo relleno puede acabar siendo una de esas recetas que pueden convertirse en algo que puede cambiarlo todo, este plato central que necesitamos puede ser más fácil de preparar de lo esperado.

Este plato estrella de la Navidad es fácil de preparar

Esta Navidad no vamos a pasarnos horas y horas encerradas en la cocina, sino que conseguiremos crear un primer plato de lujo de una forma esencial. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca en estos días.

Será el momento de aprovechar cada uno de los elementos que llegan y que pueden acabar marcando una diferencia importante. Una novedad que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de lleno en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave.

Ese pavo que puede ser una de las carnes más deseadas en estas fiestas estará más cerca de lo que nos imaginaríamos, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por lo que, tenemos por delante y que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por una receta de esas que impresionan y que pueden ser claves.

Es momento de aprovechar al máximo algunos elementos que pueden ser claves y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de empezar a preparar el horno para una Navidad en la que el pavo será protagonista.

Karlos Arguiñano tiene la mejor receta de pavo relleno

Un buen pavo relleno puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de buscar estas recetas que serán claves y que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Este pavo que vemos en las películas puede llegar a nuestra mesa y hacerlo de la mejor manera posible. Con algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ingredientes (4 personas):

4 filetes de pechuga de pavo

2 patatas

1 huevo

1 cebolleta

15 dátiles

150 g de champiñones

100 ml de vino blanco

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Elaboración de la receta

Para la farsa, calienta un chorrito de aceite en una sartén. Pica la cebolleta en daditos y agrégala. Corta los champiñones (limpios) de la misma manera y añádelos. Sazona y cocina las verduras durante 10 minutos a fuego suave-medio. Corta los dátiles en daditos e incorpóralos. Cocina todo junto durante 3-4 minutos más. Salpimienta los filetes de pavo y extiéndelos sobre la tabla. Coloca una porción de la farsa a uno de los lados de cada filete. Enrolla y colócalos en una fuente apta para el horno. Riégalos con el vino y hornéalos a 210 ºC, durante 10-12 minutos. Pela las patatas, rállalas a un bol y escúrrelas bien. Bate el huevo en un bol grande, añade las patatas (bien escurridas), sazona y mezcla bien. Calienta una sartén con abundante aceite. Con ayuda de 2 tenedores coge pequeñas porciones de patatas y vete agregándolas a la sartén. Fríelas (por los 2 lados) hasta que estén doradas. Sirve en cada plato un filete de pavo relleno con unos fritos de patata. Agrega un poco de perejil picado a la fuente del horno y salsea los filetes rellenos. Adorna los platos con unas hojas de perejil.

Es hora de empezar a preparar esta deliciosa receta que puedes practicar a partir de ahora. Es una de las que aparece en el programa de Arguiñano, puedes ver muchas más en él e incluso prepararte para disfrutar de muchas más en sus libros de recetas. Esta Navidad Arguiñano tiene las mejores opciones para disfrutar.