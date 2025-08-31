Receta ensalada de pollo fría: ligera y completa

Si quieres una comida completa pero sin complicaciones, esta ensalada de pollo fría te va a sacar de apuros. Es fresca, nutritiva y se prepara rápido, ideal tanto para la comida como para la cena.

Ingredientes (para 3–4 personas)

2 pechugas de pollo cocidas (puedes hervirlas, hacerlas a la plancha o usar sobras de pollo asado) y luego desmenuzadas.

Un puñado generoso de hojas de lechuga (romana, escarola o lo que tengas).

1 pepino cortado en cubitos.

1 zanahoria rallada.

Medio vasito de maíz dulce.

1 aguacate en trozos.

Un puñado de tomates cherry partidos por la mitad.

Un poco de cebolla morada en tiras finas.

(Opcional) 1 huevo duro en rodajas.

Semillas de sésamo, girasol o calabaza para darle un toque crujiente.

Para el aliño

3 cucharadas de yogur natural o griego.

1 cucharada de mostaza (la Dijon queda muy bien).

Un chorrito de jugo de limón.

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Sal y pimienta al gusto.

Cómo se prepara

Primero cocina y desmenuza el pollo, y déjalo enfriar un poco. En un bol grande mezcla la lechuga con el pepino, la zanahoria, el maíz, los tomates y la cebolla. Agrega el pollo desmenuzado y el aguacate. Aparte, mezcla los ingredientes del aliño hasta que quede cremoso. Vierte el aliño sobre la ensalada, remueve con suavidad y, si quieres, decora con el huevo duro y las semillas.

Algunos trucos:

Si buscas algo más saciante, puedes añadir un poco de pasta integral, quinoa o arroz.

o arroz. El aguacate es mejor añadirlo al final, justo antes de comer, para que no se oxide.

En la nevera aguanta bien unas 24 horas (sin el aguacate).

Consejos prácticos

