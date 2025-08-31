Recetas de ensaladas

Receta ensalada de pollo fría: ligera y completa

Ensalada casera
ENSALADA DE POLLO FRÍA.
Francisco María
Receta de ensalada de pollo fría, ligera, completa y fácil de preparar, perfecta para verano o comidas rápidas.

Si quieres una comida completa pero sin complicaciones, esta ensalada de pollo fría te va a sacar de apuros. Es fresca, nutritiva y se prepara rápido, ideal tanto para la comida como para la cena.

Ingredientes (para 3–4 personas)

2 pechugas de pollo cocidas (puedes hervirlas, hacerlas a la plancha o usar sobras de pollo asado) y luego desmenuzadas.

  • Un puñado generoso de hojas de lechuga (romana, escarola o lo que tengas).
  • 1 pepino cortado en cubitos.
  • 1 zanahoria rallada.
  • Medio vasito de maíz dulce.
  • 1 aguacate en trozos.
  • Un puñado de tomates cherry partidos por la mitad.
  • Un poco de cebolla morada en tiras finas.
  • (Opcional) 1 huevo duro en rodajas.
  • Semillas de sésamo, girasol o calabaza para darle un toque crujiente.

    • Para el aliño

    • 3 cucharadas de yogur natural o griego.
    • 1 cucharada de mostaza (la Dijon queda muy bien).
    • Un chorrito de jugo de limón.
    • 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.
    • Sal y pimienta al gusto.Ensalada casera

    Cómo se prepara

    1. Primero cocina y desmenuza el pollo, y déjalo enfriar un poco.
    2. En un bol grande mezcla la lechuga con el pepino, la zanahoria, el maíz, los tomates y la cebolla.
    3. Agrega el pollo desmenuzado y el aguacate.
    4. Aparte, mezcla los ingredientes del aliño hasta que quede cremoso.
    5. Vierte el aliño sobre la ensalada, remueve con suavidad y, si quieres, decora con el huevo duro y las semillas.

    Algunos trucos:

    • Si buscas algo más saciante, puedes añadir un poco de pasta integral, quinoa o arroz.
    • El aguacate es mejor añadirlo al final, justo antes de comer, para que no se oxide.
    • En la nevera aguanta bien unas 24 horas (sin el aguacate).

    Consejos prácticos

    Una ensalada de pollo fría siempre viene bien cuando quieres algo fresco, completo y sin complicarte demasiado. Es de esas recetas que solucionan un almuerzo rápido o una cena ligera, porque combina proteína, verduras y un aliño sencillo que la hace sabrosa sin ser pesada.

    La base es simple: dos pechugas de pollo ya cocidas y desmenuzadas. Si tienes sobras de pollo asado del día anterior, mucho mejor, porque ahorras tiempo. Después, lo acompañas con hojas verdes (lechuga, espinaca o rúcula), pepino en cubitos, zanahoria rallada, unos tomatitos cherry y un poco de cebolla morada para darle fuerza. Si quieres que quede más completa, añade aguacate, maíz dulce o incluso un huevo duro.

    El aliño no tiene misterio: yogur natural, una cucharada de mostaza, jugo de limón, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclas todo y listo, queda cremoso y ligero. Solo te falta juntar los ingredientes en un bol, añadir el pollo y el aguacate, y rematar con el aliño. Un puñado de semillas o frutos secos le da ese toque crujiente que cambia todo.

    Algunos trucos prácticos: si vas con prisa, compra pollo ya hecho o prepara bastante de una vez y guárdalo en la nevera. Así armar la ensalada te toma cinco minutos. El aguacate y el aliño mejor ponerlos justo antes de comer, así se conserva mejor. Si la quieres más contundente (para el mediodía, por ejemplo), puedes sumar un poco de quinoa, arroz integral o pasta corta. Para la noche, en cambio, con pollo y verduras ya tienes una cena ligera y equilibrada.

    En definitiva, es una receta fácil de adaptar, fresca y que siempre saca de apuros.

