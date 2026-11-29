Los boquerones fritos son uno de los platos más populares de Andalucía y, aunque su preparación parece sencilla, conseguir que queden dorados por fuera, tiernos por dentro y con un rebozado especialmente crujiente tiene algunos trucos que conviene conocer.

La chef Samantha Vallejo-Nágera conoce bien estos pequeños secretos de cocina y propone una manera diferente de preparar boquerones para potenciar su sabor y mejorar su textura. Su recomendación apuesta por ingredientes que aportan personalidad al resultado final. En lugar de pan rallado, utiliza harina de garbanzo y prepara un adobo de ajo, pimentón y otras especias.

El truco de Samantha Vallejo-Nágera para unos boquerones deliciosos

La diferencia más se encuentra en el adobo. En lugar de enharinarlos de la manera tradicional, Vallejo-Nágera los deja reposar previamente en una mezcla de vinagre, agua, ajo y distintas especias. De esta manera, el pescado absorbe los sabores y adquiere un aroma mucho más intenso. Asimismo, recomienda utilizar boquerones de buen tamaño, ya que son más sencillos de limpiar y ofrecen unos lomos más gruesos y jugosos, capaces de conservar su textura durante el marinado y la posterior fritura.

Entre los ingredientes del adobo destaca el pimentón, que proporciona un toque ligeramente ahumado. El comino y el orégano completan la mezcla con esos aromas tan habituales en los adobos tradicionales del sur peninsular. Por su parte, el vinagre aporta un punto de acidez que ayuda a equilibrar todos los sabores. Finalmente, la harina de garbanzo, que no contiene gluten, tiene un sabor suave que combina especialmente bien con el pescado y permite conseguir un rebozado fino y ligero.

Receta

Esta receta requiere aproximadamente 25 minutos de preparación, a los que hay que sumar tres horas de reposo en el frigorífico. Para elaborar boquerones fritos para cuatro personas se necesitan los siguientes ingredientes: un kilo de boquerones frescos, limpios y abiertos, harina de garbanzo para el rebozado, 125 mililitros de vinagre, otros 125 mililitros de agua, un diente de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, otra de comino molido y una mezcla de aceite de oliva suave y aceite de girasol en cantidades iguales.

El primer paso consiste en limpiar los boquerones, quitándoles la cabeza, las vísceras y la espina central. Después se abren con cuidado, intentando que los dos lomos permanezcan unidos, y se secan con papel de cocina para eliminar los restos de humedad. A continuación, se prepara el adobo. Para ello, se machaca el ajo con un poco de sal en un mortero hasta conseguir una pasta. Se incorpora el pimentón, el comino, el orégano, el vinagre y el agua, y se mezcla todo bien hasta que los ingredientes queden perfectamente integrados. Una vez listo el preparado, se distribuyen los boquerones en un recipiente formando varias capas. Se vierte el adobo entre ellas para conseguir que el líquido llegue a todas las piezas y queden bien impregnadas. Se tapa el recipiente y se introduce en la nevera durante un mínimo de tres horas, el tiempo necesario para que el pescado absorba los aromas. Una vez transcurrido el tiempo, se sacan los boquerones del recipiente, se escurren y se secan ligeramente con papel de cocina para retirar el exceso de líquido. Después se rebozan con harina de garbanzo, procurando cubrirlos por ambos lados y sacudiendo cada pieza para eliminar la harina sobrante. Por último, se calienta en una sartén honda la combinación de aceite de oliva suave y aceite de girasol. Cuando alcance la temperatura adecuada, se fríen los boquerones en pequeñas tandas para evitar que se amontonen y pierdan temperatura. Se dejan hasta que adquieran un bonito tono dorado y una textura crujiente. Finalmente, se retiran con una espumadera, se colocan sobre papel absorbente y se sirven recién hechos.

Uno de los errores más frecuentes al freír pescado es añadir demasiadas piezas en la sartén al mismo tiempo. Esto hace que la temperatura del aceite descienda rápidamente e impide que el rebozado se dore de manera uniforme. Para evitarlo, lo más recomendable es freír los boquerones en pequeñas cantidades, procurando que no queden amontonados.

La temperatura del aceite también es determinante; lo ideal es mantenerla entre 170 y 180 °C. Cuando el aceite está demasiado frío, la harina tarda más en dorarse y absorbe más grasa, y el pescado puede quedar aceitoso. Por el contrario, si se calienta demasiado, la parte exterior se dora rápidamente mientras el interior sigue crudo.

Otro detalle a tener en cuenta es la importancia de rebozar los boquerones justo antes de freírlos. Si se dejan reposar durante demasiado tiempo una vez cubiertos de harina, la humedad del pescado puede formar una capa pastosa que provoca que los boquerones queden apelmazados. Finalmente, una vez fritos, es recomendable colocarlos sobre una rejilla para eliminar el exceso de aceite y evitar que el vapor acumulado ablande el rebozado. Se pueden servir acompañados de una ensalada fresca o unas rodajas de limón, aunque el propio adobo ya incorpora un toque de acidez.