La Navidad es una de las épocas del año en las que más nos gusta sorprender a familiares y amigos con recetas especiales. Sin embargo, no siempre es necesario pasar horas en la cocina ni utilizar ingredientes difíciles de encontrar para conseguir un resultado espectacular. De hecho, los chefs coinciden en que hay postres que pueden convertirse en los protagonistas de cualquier celebración sin necesidad de complicarse demasiado.

Una de ellas destaca especialmente por su facilidad de preparación, su textura cremosa y su sabor dulce, tres características que la convierten en una alternativa perfecta para la Navidad 2026. Además, se puede preparar con antelación, guardarla en el frigorífico y servirla directamente cuando llegue el momento del postre. Una opción práctica, económica y deliciosa.

Mousse de plátano y leche condensada: el postre perfecto para Navidad

Para preparar ésta deliciosa mousse necesitarás dos plátanos maduros, 100 ml de leche, 50 gramos de leche condensada, 60 ml de zumo de limón, dos huevos, 50 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena o almidón de maíz, una cucharadita de extracto de vainilla (5 ml) y 100 ml de nata fresca para montar, bien fría, o nata montada ya preparada.

El primer paso consiste en preparar la base de plátano. Para ello, pela los dos plátanos, córtalos en rodajas y colócalos en una batidora. Añade la leche, la leche condensada y el zumo de limón. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla cremosa, fina y sin trozos de fruta. A continuación, prepara la mezcla de huevo en un recipiente aparte. Incorpora los dos huevos, el azúcar, la maicena y el extracto de vainilla. Bate bien con unas varillas hasta que todos los ingredientes queden integrados. Cuando tengas ambas preparaciones listas, vierte la crema de plátano sobre la mezcla de huevo y remueve hasta conseguir una masa uniforme. Después, pasa todo el contenido a un cazo y ponlo a calentar a fuego bajo, removiendo continuamente con unas varillas para evitar que se pegue o se formen grumos. Mantén la mezcla al fuego hasta que espese y adquiera una textura similar a la de unas gachas. Luegoo, retira el cazo y deja que la crema se enfríe completamente. Para evitar que aparezca una película en la superficie, coloca un trozo de film transparente en contacto directo con la crema. Mientras tanto, puedes preparar la nata montada. Para ello, utiliza nata bien fría y bátela con unas varillas eléctricas hasta conseguir una textura firme, con picos estables. Cuando la crema de plátano esté fría, incorpora la nata poco a poco con ayuda de una espátula. Hazlo con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba, para que la mousse quede ligera y esponjosa. Por último, introduce la preparación en una manga pastelera y repártela en vasos individuales. Mételos en el frigorífico durante al menos una hora para que adquieran una textura más consistente y estén bien fríos antes de servir. Para terminar, se puede decorar cada vaso con unas rodajas finas de plátano, un poco de canela, virutas de chocolate o galletas trituradas.

Para que este postre quede perfecto, uno de los aspectos más importantes es elegir plátanos maduros, con la piel cubierta de pequeñas manchas oscuras, ya que suelen tener un sabor más dulce y una textura más cremosa. Asimismo, los chefs recomiendan prestar especial atención a la cocción; es fundamental mantener el fuego bajo y remover constantemente, porque la mezcla contiene huevos y maicena, dos ingredientes que pueden formar grumos o pegarse al fondo del recipiente si se calientan demasiado rápido.

En cuanto al tiempo de enfriado, la crema de plátano debe estar completamente fría antes de añadir la nata montada. Si todavía conserva calor, la nata puede perder su consistencia y derretirse, haciendo que la mousse quede demasiado líquida y menos aireada. Por otro lado, el zumo de limón es un ingrediente clave, ya que evita que el plátano se oxide y aporta un punto de acidez que contrarresta el dulzor de la leche condensada y el azúcar.

«El plátano contiene una cantidad reducida de proteínas (1,2%) y lípidos (0,3%), aunque sus proporciones son algo superiores a las de otras frutas. Su composición destaca principalmente por la presencia de hidratos de carbono, que representan aproximadamente el 20%. Cuando el plátano todavía está verde, el almidón constituye su principal hidrato de carbono. Además, esta fruta contiene inulina y otros fructooligosacáridos que no pueden ser digeridos por las enzimas intestinales.

Estas sustancias llegan hasta la parte final del intestino y ejercen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal. Otro de sus componentes destacados es el potasio, un mineral que contribuye al funcionamiento normal de los músculos. En cuanto a las vitaminas, el plátano aporta vitamina B6, que participa en el funcionamiento normal del sistema nervioso. De hecho, una sola pieza puede cubrir aproximadamente el 30% de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina para hombres de entre 20 y 39 años con actividad física moderada», recuerda la Fundación Española de Nutrición (FEN).