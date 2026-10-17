Belén Esteban anuncia acciones legales contra los Janeiro: «Mi hija sigue siendo anónima»

Belén Esteban ha sido, de nuevo, un reclamo para ‘¡De viernes!’ en Telecinco después de que sus dos entrevistas fueran un auténtico éxito de audiencia. Después de que la semana pasada Beatriz Trapote acudiera al plató para criticarla, la de Paracuellos la ha contestado en unas declaraciones en exclusiva para el programa de Mediaset. Además, la de Paracuellos ha amenazado a la familia paterna de su hija.

Las dos entrevistas que Belén Esteban dio a ¡De viernes! le dieron el liderazgo de audiencia al programa de Telecinco. La semana pasada, la ex colaboradora de Sálvame habló de sus polémicas actuales con Juls Janeiro (hija de Jesulín y María José Campanario) y se enfrentó en directo a Beatriz Trapote, cuñada del torero.

El pasado viernes, Trapote fue la protagonista de ¡De viernes! para contestar a Belén Esteban y esta semana, la de Paracuello ha vuelto a atacar a la tía política de su tía y ha dicho que si Julia Jeniro lo ha pasado muy mal estos años, su madre también y que su hija tiene relación con los miembros de la familia que ella ha decidido. «Su yaya del campo y su tita Mamen», ha declarado Esteban ante el equipo de ¡De viernes! delante de su casa.

Además, la ex colaboradora de Sálvame desmentido que ella filtrara información a la prensa y que ella no es la única que ha hablado del conflicto familiar en los medios de comunicación durante estos años: «Los padres de Campanario, su hermano, Humberto Janeiro…», ha señalado Esteban.

El ataque contra Jesulín y su mujer

«Yo me entero de todo, de lo que habla Campanario y de lo que habla Julia, y nadie me puede reprochar algo malo que yo haya dicho de Julia, nunca lo he hecho», ha asegurado Belén Esteban este viernes.

Sobre las insinuaciones que apuntan a que ella habría impedido la relación entre su hija y el padre de ésta, ha apuntado: «¿Y de los 18 a los 27 años también he sido yo? Porque mi hija ya es una mujer hecha y derecha».

Además, Belén Esteban ha amenazado con poner demandas a Jesulín y a su familia. Y es que, la de Paracuellos ha dejado claro que su hija Andrea «sigue siendo anónima».