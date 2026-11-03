Confirmado por la Seguridad Social: se concede una ayuda de 76 euros al mes a los pensionistas que estén en esta lista

La Seguridad Social concede una ayuda de 36,90 euros al mes para los ciudadanos que tengan acceso a una pensión contributiva y que hayan tenido hijos a cargo durante su vida laboral. Esta prestación es el nuevo complemento para la brecha de género que se incorporó en octubre a 1,7 millones de pensiones con una media de 76,7 euros al mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el complemento para la brecha de género y la ayuda por hijo hasta un total de cuatro que entrega la Seguridad Social.

El complemento por la brecha de género es una de las ayudas más famosas de la Seguridad Social que va destinada a las madres y padres que durante su trayectoria de cotización hayan tenido hijos. Esta prestación era lo que en su día era el complemento por maternidad, que a día de hoy también se abona a los hombres después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) que en 15 de mayo de 2025 ordenó que se debe aplicar a los hombres en los mismos términos previstos para las mujeres.

«El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que inicialmente se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones», se puede leer en la página web de la Seguridad Social, que también explica los requisitos para acceder a este complemento, que serán los siguientes:

Haber accedido a una pensión a partir del 4 de febrero de 2021.

No haber recibido el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género con anterioridad.

Haber tenido al menos un hijo.

Que la cuantía de la pensión sea inferior a la del otro progenitor.

La ayuda de 76 euros al mes para los pensionistas

Así que la Seguridad Social deja claro en sus canales oficiales que al complemento de la brecha de género podrán acceder «las mujeres y los hombres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean personas beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación (salvo la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad causada a partir del 4 de febrero de 2021».

La Seguridad Social también aclara que, en el caso de haber dos solicitantes este complemento por la reducción de la brecha de género «corresponderá a aquel que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía y, si el importe de las pensiones computables de ambos progenitores fuera coincidente, el complemento se reconocerá a quien hubiera solicitado en primer lugar la pensión con derecho al complemento».

Por lo que respecta a las cuantías, se entregarán 36,90 euros al mes por un hijo y el total irá subiendo hasta un total de cuatro o más hijos, cuando la Seguridad Social entregará 110,7 euros al mes, que son 1.549 euros al año. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social permite superar la pensión máxima con la aplicación de este complemento. Estas son las cuantías: