Confirmado por las Seguridad Social: se concede una pensión de 888 años a los jubilados que hayan cotizado 15 años

En España, los jubilados que sólo hayan cotizado 15 años durante su vida laboral pueden acceder a una pensión de 888 euros al mes en caso de que tenga cónyuge no a cargo. El Gobierno fija unas pensiones mínimas a las que pueden aspirar los trabajadores que cumplan con requisitos, y este mínimo se incrementará con la próxima subida de las pensiones prevista para el año 2027. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión de 888 euros para los jubilados con 15 años de cotización.

La Seguridad Social establece que en España, para acceder a una pensión contributiva de jubilación, hay que contar con un mínimo de 15 años cotizados durante la vida laboral. A partir de ahí, se podrá acceder al 50% de la base reguladora y la cantidad total resultará después de aplicar las 300 bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años o a las 304 mejores de las últimas 308, que es la nueva fórmula a la que permite acogerse la Administración.

Algo muy habitual en muchos jubilados con 15 años de cotización es que no llegan a la pensión mínima que fija el Gobierno por ley. Estas pensiones mínimas subieron por encima del IPC en 2026 hasta un 7% con carácter general y por encima del 11% en el caso de las personas más vulnerables. ¿El motivo? La disposición adicional 53ª de la Seguridad Social establece que tienen que aumentar por encima de la inflación para alcanzar el umbral de la pobreza calculado para un hogar de dos adultos.

La pensión de 888 euros para los jubilados

Esto dejó la pensión mínima que se puede cobrar en España para los jubilados que tengan 15 años de cotización en 888,70 euros, que son 12.441,80 anuales para los jubilados de más de 65 años que tengan cónyuge no a cargo. Estas son las pensiones mínimas fijadas para los jubilados con 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros mensuales (17.592,40 al año).

1.256,60 euros mensuales (17.592,40 al año). Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): 936,20 euros mensuales (13.106,80 al año)

936,20 euros mensuales (13.106,80 al año) Con cónyuge NO a cargo: 888,70 euros mensuales (12.441,80 euros al año).

Los trabajadores que alcancen los 15 años de cotización mínimos para acceder a una pensión contributiva en España y no lleguen a este mínimo de 888 euros podrán llegar a esta cantidad gracias al llamado complemento a mínimos que establece el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta es una cantidad que el Gobierno entrega a estos trabajadores que cumplen con los requisitos y no llegan a la pensión mínima establecida por el Gobierno y que aumentará el próximo año conforme a la subida de las pensiones programada por el Gobierno.

¿Y qué ocurre con las personas que no llegan al mínimo de 15 años cotizados? Los trabajadores que no cumplan con este mínimo pueden acogerse a las llamadas pensiones no contributivas de jubilación que el Gobierno delega al IMSERSO, que entrega 8.803,20 euros (628,80 euros al mes) a los ciudadanos que cumplan con estos requisitos:

Tener 65 años.

Acreditar residencia legal en España.

Demostrar una situación de vulnerabilidad económica: no se pueden superar los 8.803,20 euros anuales.

Las pensiones no contributivas también subirán el próximo mes de enero y se espera que sea a razón de más de un 10%.