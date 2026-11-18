Anotar una cita en el móvil es algo rápido, cómodo y permite recibir un aviso justo cuando lo necesitamos. Sin embargo, quienes todavía utilizan una agenda o un calendario de papel pueden estar haciendo algo más que mantener una costumbre antigua. Varias investigaciones de psicología han encontrado diferencias en la forma en la que el cerebro procesa y recuerda la información cuando escribimos a mano frente a cuando utilizamos dispositivos digitales.

La diferencia no significa que el papel sea siempre mejor ni que quienes lo utilizan tengan necesariamente una personalidad determinada. Lo que sí apuntan algunos estudios es que escribir físicamente una fecha, verla colocada en una página y volver a encontrarse con ella puede generar una codificación más rica de la información. También puede facilitar una visión más amplia de los planes, algo que resulta especialmente útil cuando intentamos organizar varias semanas de trabajo, citas o compromisos.

«Las personas que anotan las cosas en un calendario de papel tienen un procesamiento mental diferente»

Uno de los estudios más interesantes sobre esta cuestión fue realizado por investigadores de la Universidad de Tokio y publicado en 2021. Los participantes tuvieron que registrar una serie de citas y compromisos utilizando una agenda de papel, una tableta o un teléfono móvil. Una hora después se analizó cómo recordaban aquella información.

Quienes habían utilizado papel mostraron una mayor actividad cerebral en regiones relacionadas con el lenguaje, la visualización y el hipocampo, una zona especialmente importante para la memoria y la orientación espacial. Los investigadores apuntaron que el papel aporta detalles físicos y espaciales que pueden ayudar posteriormente a recuperar la información.

También hubo una diferencia llamativa en el tiempo necesario para anotar los planes. Los participantes que utilizaron una agenda física terminaron la tarea en unos 11 minutos, mientras quienes emplearon una tableta necesitaron alrededor de 14 y los usuarios de teléfonos móviles, unos 16. Es decir, el famoso 25% al que se refiere la fuente original corresponde principalmente a la rapidez con la que se registró la información, no a que la memoria mejorase exactamente un 25%.

La escritura manual implica más conexiones cerebrales

Otro trabajo, publicado en 2024 por investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, analizó la actividad cerebral de 36 estudiantes mientras escribían palabras a mano o las tecleaban. Los resultados mostraron patrones de conectividad cerebral más amplios durante la escritura manual. Los autores relacionaron esa actividad con procesos que participan en la memoria y la incorporación de nueva información. En otras palabras, el gesto de formar las letras y coordinar el movimiento de la mano exige una participación cerebral diferente a la de pulsar teclas.

Un calendario de papel permite ver mejor el conjunto

Las diferencias no se limitan a la memoria. Una investigación recogida por el Keller Center de la Universidad de Baylor comparó directamente la planificación realizada con calendarios de papel y calendarios móviles. En tres estudios, los investigadores observaron que las personas que utilizaron papel tendían a elaborar planes de mayor calidad y mostraban una visión más global de las actividades previstas. También completaron una mayor proporción de las tareas que habían programado.

Una posible explicación está en la propia forma del calendario. Una hoja mensual permite contemplar de un vistazo varios días y detectar rápidamente dónde se acumulan los compromisos o dónde quedan espacios libres. En el móvil, en cambio, muchas aplicaciones obligan a desplazarse entre días o semanas, aunque esto depende evidentemente de la aplicación y de cómo la utilice cada persona. Los investigadores encontraron además que esa visión general tenía bastante importancia a la hora de elaborar planes realistas. Cuando los usuarios del móvil recibían instrucciones para adoptar deliberadamente una perspectiva más amplia, las diferencias respecto al papel se reducían.

Papel o móvil, dos maneras distintas de organizar la información

El calendario digital tiene ventajas evidentes. Permite modificar una cita en segundos, compartirla con otras personas, recibir recordatorios y llevar toda la agenda encima sin necesidad de cargar con nada más. Para muchas personas es precisamente esa automatización la que hace posible mantener bajo control una semana complicada. El papel funciona de otra manera. Obliga a escribir, decidir dónde colocar cada información y recurrir después a una página concreta para consultarla, de modo que ese pequeño esfuerzo adicional puede favorecer que determinados datos queden asociados a una posición física y visual determinada.

Por eso algunas personas recuerdan perfectamente que una cita estaba escrita «arriba a la derecha» de una página o marcada con un color concreto. No significa necesariamente que tengan mejor memoria. El soporte está proporcionando más pistas para recuperar la información. Elegir una agenda de papel sin embargo, tampoco permite definir por sí solo cómo es una persona. Puede haber quien la prefiera porque le resulta más cómoda, quien disfrute escribiendo y quien simplemente no quiera depender constantemente del teléfono. Lo que muestran las investigaciones es algo bastante más concreto: anotar un plan a mano y hacerlo en una pantalla no implica exactamente el mismo proceso mental, y esa diferencia puede influir en cómo recordamos y organizamos determinadas tareas.