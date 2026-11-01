Confirmado por la Seguridad Social: se subirá la pensión máxima a 3.481 euros en 2027 pero no todos los jubilados cobrarán la subida extra

La pensión máxima va a volver a subir en 2027 y podría colocarse en torno a los 3.481 euros al mes. La cifra llama la atención, sobre todo porque supondría unos 121 euros más que el límite actual. No es una pensión que cobren la gran mayoría de jubilados en España, pero además debemos tener claro un matiz importante y es que no todos los jubilados que cobran hoy la pensión máxima van a llegar tampoco a esa cantidad. La diferencia tiene que ver con el año en el que se haya reconocido la pensión.

En 2026, el límite máximo está fijado en 3.359,60 euros mensuales, en 14 pagas. Y aunque un trabajador haya cotizado lo suficiente como para que el cálculo de su pensión sea superior, no puede cobrar por encima de ese tope, salvo determinados supuestos, de modo que habrá que ver una vez se hace calculo. Pero cuando llegue enero de 2027, el límite se va a volver a actualizar y en el caso de que la revalorización general de las pensiones termine situándose alrededor del 3,5% tal y como estaba previsto, la pensión máxima para quienes generen el derecho durante 2027 podría subir hasta esos 3.481 euros mensuales, unos 48.735 euros al año aunque como decimos, no todos los jubilados que ya estén cobrando la pensión máxima van a recibir automáticamente esa cantidad.

Confirmado por la Seguridad Social: se subirá la pensión máxima a 3.481 euros en 2027

Tenemos que irnos a la reforma aprobada en 2023 para entender porque no todos los jubilados que cobran la pensión máxima, van a ver en 2027 la misma subida. La disposición transitoria trigésima novena de la Ley General de la Seguridad Social establece que la pensión máxima aumentará entre 2025 y 2050 siguiendo el IPC, pero añadiendo además 0,115 puntos porcentuales cada año. Ese pequeño incremento adicional es el que marca la diferencia.

Ya se aplicó en 2025. Ese año, mientras la subida general de las pensiones fue del 2,8%, la máxima aumentó un 2,915%. Y en 2026 ocurrió lo mismo, así que si en 2027 las pensiones suben finalmente un 3,5%, el nuevo tope podría crecer alrededor de un 3,615%. Y con ese cálculo, los actuales 3.359,60 euros pasarían a estar cerca de esos 3.481 euros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el incremento adicional no se suma cada año a todas las pensiones máximas que ya existen. Se utiliza para fijar el nuevo límite de las pensiones que se causen en ese ejercicio.

Por eso, un jubilado que acceda a la pensión máxima en 2027 podría empezar cobrando alrededor de 3.481 euros, mientras que otra persona que se jubiló un año antes tendría una cantidad algo inferior. Para entenderlo bien y si se toma como referencia una subida del 3,5%, alguien que se jubiló en 2026 con el máximo de 3.359,60 euros podría situarse alrededor de los 3.477 euros mensuales, pero quien se jubiló en 2025 estaría aproximadamente en 3.473 euros. Y las pensiones que ya estaban limitadas al máximo antes de 2025 podrían quedarse cerca de los 3.469 euros. No son diferencias enormes, pero existen. Y, además, irán acumulándose con el paso de los años.

La distancia irá creciendo hasta 2050

La reforma no se limita a 2027 sino que ese incremento adicional de 0,115 puntos seguirá aplicándose cada año hasta 2050. De este modo, el límite de las nuevas pensiones máximas irá creciendo algo más rápido que las pensiones máximas reconocidas en ejercicios anteriores. Pero además, la medida está relacionada también con la evolución de la base máxima de cotización y desde el año 2024, esa base crece cada año con el IPC más 1,2 puntos porcentuales adicionales, bastante más que el extra previsto para la pensión máxima, llegando a los 5.101,20 euros mensuales en 2026 y a los 5.341 euros al mes si finalmente se aplica la subida del 3,5% más ese incremento adicional. Es decir, los trabajadores con salarios más altos cotizan cada vez por una base mayor, mientras que el aumento del límite máximo de la pensión es más moderado.

Los 3.481 euros todavía no son definitivos

Conviene tener esto claro ya que la fórmula está establecida, pero la cuantía exacta de la pensión máxima de 2027 todavía no se conoce. Para calcular la revalorización anual hay que esperar al dato definitivo del IPC que se utiliza como referencia. Hasta que no se cierre ese periodo, la cifra será una estimación. Los 3.481 euros mensuales salen de aplicar una subida aproximada del 3,5% más el incremento adicional previsto para la pensión máxima. Si el porcentaje final cambia unas décimas, también cambiará el resultado.

Lo que sí está claro es que en 2027 volverá a producirse esa diferencia entre quienes accedan ese año a la pensión máxima y quienes ya la tenían reconocida anteriormente. De este modo, dos pensionistas pueden haber cotizado durante muchos años, tener carreras laborales parecidas y haber alcanzado el límite máximo. Aun así, no necesariamente cobrarán exactamente lo mismo. Y la razón no estará en cuánto cotizaron, sino en algo tan concreto como la fecha en la que nació su derecho a la pensión.