Es oficial y está confirmado: se concederán ayudas de 800 euros a los vecinos de Barcelona para comprar bicicletas y ciclomotores eléctricos

Barcelona tiene cerca de 32.000 ciclomotores registrados, de los cuales aproximadamente 8.000 son eléctricos y los 24.000 restantes utilizan motores de combustión. Las estimaciones apuntan a que unos 18.000 de estos últimos circulan de manera habitual por las calles de la ciudad, generando alrededor de 3.000 toneladas de CO2 al año año. Ahora, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de ayudas para facilitar la renovación progresiva de estos vehículos y avanzar hacia una movilidad sin emisiones.

Esta iniciativa forma parte del «Pla Clima», la hoja de ruta del Ayuntamiento para combatir el cambio climático, que prevé destinar 1.800 millones de euros hasta 2030 a diferentes medidas. Uno de sus objetivos más ambiciosos es reducir la emisión de más de un millón de toneladas de CO2 en un periodo de cinco años. Asimismo, la estrategia busca disminuir la contaminación acústica de las calles y dar prioridad a la salud y al bienestar de los ciudadanos en el marco de la transición ecológica.

Ayudas para la compra de bicicletas ciclomotores eléctricos

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece subvenciones de hasta 600 euros para cambiar ciclomotores de gasolina por vehículos eléctricos nuevos. Además, tiene previsto poner en marcha otras ayudas de hasta 400 euros para bicicletas eléctricas urbanas y 800 euros para modelos de carga.

En lo que respecta a los ciclomotores, la subvención está limitada al 50% del coste de adquisición antes de impuestos. Para beneficiarse de ella, es obligatorio retirar de la circulación y llevar al desguace un ciclomotor de combustión, así como comprar uno eléctrico nuevo que esté matriculado en Barcelona. La convocatoria está dirigida tanto a particulares mayores de edad empadronados en la ciudad como a empresas que tengan allí su domicilio social.

El periodo para presentar las solicitudes comenzó el 15 de septiembre de 2026 y finalizará el 30 de septiembre de 2028. También pueden acogerse a las ayudas quienes hayan realizado la compra y el desguace desde el 1 de marzo de 2026. Para completar el trámite, es necesario aportar los documentos que acrediten ambas operaciones. Además, los depósitos municipales de BSM permiten realizar el desguace de forma gratuita.

«El nuevo programa de ayudas ofrece una subvención de hasta 600 euros por ciclomotor eléctrico nuevo, limitado al 50 % del precio sin IVA, para sustituir un ciclomotor de combustión por un modelo eléctrico, aplicable solo a ciclomotores L1eB (45 km/h). Con un presupuesto de 15 millones de euros, el plan prevé incorporar hasta 24.000 nuevos vehículos eléctricos. El objetivo principal es alcanzar un parque de ciclomotores completamente eléctrico y de cero emisiones, un paso clave en la descarbonización de la movilidad», detalla el Ayuntamiento de Barcelona.

Requisitos y documentación

Para solicitar esta ayuda es obligatorio llevar al desguace un ciclomotor de combustión. La ayuda asciende a 600 euros por cada ciclomotor eléctrico nuevo, aunque nunca podrá superar el 50 % de su precio antes de impuestos. Según los precios actuales del mercado, esta cantidad supone entre el 16% y el 40% del coste de adquisición de uno de estos vehículos. Para tramitarla, tanto los particulares como las empresas sólo que presentar dos documentos: el justificante de compra del nuevo ciclomotor eléctrico y el certificado que acredite el desguace del antiguo.

Además, los depósitos de Barcelona de Servicios Municipales (BSM) ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de retirar gratuitamente el vehículo de combustión y obtener el certificado necesario para solicitar la subvención. Las ayudas se concederán por orden de presentación de las solicitudes hasta que se agote el presupuesto anual disponible.

Infraestructura de recarga

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona calcula que destinará alrededor de 15 millones de euros entre 2026 y 2030 para sustituir 24.000 ciclomotores de combustión por modelos eléctricos y poner en funcionamiento 64 nuevas estaciones de intercambio de baterías.

La próxima fase del proyecto se centrará precisamente en ampliar la infraestructura de recarga. En este sentido, el consistorio ya ha aprobado las bases que regularán las subvenciones para instalar estaciones de intercambio de baterías destinadas a vehículos eléctricos ligeros y tiene previsto publicar próximamente la convocatoria. Estas instalaciones permitirán sustituir una batería agotada por otra completamente cargada en cuestión de segundos.

Las subvenciones alcanzarán los 45.000 euros por estación, aunque cubrirán como máximo el 60 % del coste total del proyecto. Podrán beneficiarse de estas ayudas los operadores interesados en ofrecer este servicio al público, como estaciones de servicio o aparcamientos, entre otros. A cambio, deberán garantizar que las instalaciones permanezcan operativas y abiertas durante un mínimo de cuatro años.

Los modelos más vendidos en España

Las motos eléctricas ganan terreno en España. Durante el primer semestre de 2026 se matricularon 5.807 unidades, lo que supone un crecimiento del 7,5% al incluir también los vehículos ligeros. Según los datos recopilados por Anesdor, ya representan el 3,8% del mercado de las dos ruedas. Entre los modelos más vendidos destacan la Silence S01, con 734 unidades, seguida de la Silence S02, con 350, y la Stark Future EX, que alcanzó las 183 matriculaciones. Completan los primeros puestos la Velca EON, Yamaha NEO’S y BMW CE 04, entre otras.