Jorge Rey sobre lo que dictan las Cabañuelas de noviembre: «Para el 15 llega una DANA a España con la formación de tormentas en Murcia, Valencia y Andalucía»

El mes de noviembre ha comenzado con un descenso generalizado de las temperaturas en toda España. Con un final de octubre con máximas inusualmente elevadas para la fecha, comenzamos el penúltimo mes con temperaturas más acordes para estos días. En zonas de interior, las mínimas se han desplomado incluso por debajo de la barrera de los 0 ºC.

Por lo general, los primeros días de noviembre han presentado cielos despejados en gran parte de la península, si bien hemos podido observar tormentas en Canarias y algunos frentes débiles por el noroeste peninsular. Jorge Rey, el joven gurú, ya ha dado sus cabañuelas para noviembre.

Cuáles son los pronósticos de Jorge Rey

«Los primeros días de noviembre nos dejan algunas tormentas por Canarias y algún frente débil entrando por el noroeste de España de nuevo, pero lo importante llega el 8. Un frente más activo deja en la mitad oeste tormentas; en el Mediterráneo también y débilmente en Canarias. Para el 15 se forma una DANA en España dejando tiempo más fresco y desapacible en el norte», anunció a través de su cuenta de YouTube @EltiempoconJR.

Si sus previsiones acaban sucediendo, noviembre volverá a dejar a su paso numerosas precipitaciones y la inestabilidad se impondrá. «Lo importante llega al sur con la formación de tormentas en Murcia, sur de Valencia, este de Andalucía y Canarias», reiteró. Asimismo, el meteorólogo estima un ligero y efímero aumento de los termómetros para los últimos días del mes.

«Las temperaturas hacia el 20 se disparan según la DANA se vaya deshaciendo. Rápidamente, el 24 refresca con lluvias que entran por Portugal. Frentes que, en los siguientes días, gracias a la luna llena, llegan con fuerza a la mitad oeste y sur de España, llegando con debilidad a Canarias. Hasta el 29 se esperan frentes que dejan un ambiente más que otoñal por el fresco y buenas nevadas en alta montaña. A los muy últimos días de noviembre ya todo se relaja», puntualizó.

Un final de octubre con máximas insólitas

Rey ha recordado a qué se debe el ascenso tan notorio de las temperaturas en prácticamente todo el planeta en 2026: el Súper Niño. «Que estemos en el Niño es clave. Resulta que tenemos por los aires las temperaturas del Pacífico. El agua fría del océano no ha conseguido subir y eso afecta a los Estados Unidos de Trump y a la España de Sánchez, algo que no es normal».

O lo que es lo mismo: «Aguas muy rojas, pero muy cálidas en la zona del Ecuador a la izquierda de América. Eso es lo que deja tantos meses cálidos atrás y ahí está el gran cambio que ha provocado estos calores tan prolongados durante más días. En Sevilla o en Soria han llegado a los 30 grados», recalcó Rey.