Jorge Rey ‘el niño meteorólogo’ pone fecha definitiva a la llegada del frío polar y las primeras nevadas en España: «Cambiará por completo el tiempo en España»

El frío polar y las primeras nevadas empiezan a aparecer en las previsiones para el tramo final del otoño y el comienzo del invierno. Jorge Rey, conocido como el «niño meteorólogo», ha vuelto a recurrir al método tradicional de las cabañuelas para anticipar cuándo cambiará el tiempo en España. Según sus pronósticos, el puente de la Constitución podría marcar un punto de inflexión, con la llegada de aire frío del norte y la posibilidad de que aparezcan los primeros copos en cotas medias.

Jorge Rey señala el puente de la Constitución

El joven sitúa uno de los principales cambios meteorológicos alrededor del puente de la Constitución, que se celebra entre el 6 y el 8 de diciembre. Según la previsión, la entrada de un frente procedente del norte podría favorecer un descenso de las temperaturas y la aparición de las primeras nevadas en algunas zonas del interior peninsular.

Entre los lugares donde podría sorprender la nieve se encuentran, según ese pronóstico, áreas de Castilla y León y del País Vasco, con ciudades como Burgos o Vitoria entre las posibilidades. Jorge Rey también apunta a un episodio más invernal a mediados de diciembre. No obstante, estas fechas son estimaciones a largo plazo, no avisos meteorológicos oficiales, y tendrán que revisarse conforme se acerquen los días señalados.

Las cabañuelas anticipan un invierno más frío

Jorge Rey alcanzó popularidad en 2021 después de asociarse su pronóstico con la llegada de la borrasca Filomena. Desde entonces, utiliza las cabañuelas, un método tradicional basado en la observación de determinados días del año, para elaborar sus previsiones estacionales.

En su último pronóstico, el joven apunta a una bajada importante de las temperaturas conforme avance el otoño y se acerque el invierno. También contempla precipitaciones en distintas zonas del país y la posibilidad de heladas durante las fiestas navideñas. Sin embargo, las cabañuelas no cuentan con respaldo científico para predecir el tiempo con tanta antelación.

Qué dice la AEMET sobre el frío que viene

La Agencia Estatal de Meteorología ofrece una perspectiva diferente para los próximos meses. En su predicción estacional para noviembre, diciembre y enero de 2026-2027, la AEMET señala una probabilidad muy alta de que las temperaturas medias se sitúen en el tercil cálido en toda España. Esto no descarta episodios puntuales de frío intenso, pero tampoco respalda la idea de que vaya a producirse necesariamente un invierno más frío de lo habitual.

Cuándo podrían llegar las primeras nevadas

Por ahora, las fechas anunciadas por Jorge Rey deben interpretarse con cautela. Para determinar si nevará en una ciudad concreta, será necesario seguir las previsiones oficiales de los días anteriores y comprobar la evolución de las temperaturas, las precipitaciones y la cota de nieve.

La posibilidad de un episodio invernal en diciembre no puede descartarse, pero todavía no existe una confirmación oficial de que el puente de la Constitución vaya a traer una entrada de frío polar con nevadas generalizadas en España. La evolución de los modelos meteorológicos durante las próximas semanas permitirá concretar qué zonas podrían verse afectadas.