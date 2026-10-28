Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma que vuelve la nieve a España: «Van a bajar mucho las temperaturas»

España encara los últimos días de octubre, con temperaturas superiores a las habituales para esta época y pocas precipitaciones más allá de las del norte de la península. Aunque el ambiente invernal todavía no ha llegado, la atención comienza a dirigirse hacia las próximas semanas, cuando podría producirse un cambio en las condiciones meteorológicas.

Jorge Rey, el joven burgalés conocido por sus predicciones meteorológicas con el método de las cabañuelas, ya ha compartido su pronóstico para el invierno. Rey anticipa una bajada de temperaturas en diciembre y contempla la posibilidad de que las nevadas alcancen distintas zonas del país durante las fiestas navideñas.

Predicción semanal: Semana estable con predominio de sol y sin precipitaciones significativas, salvo mañana martes en en extremo norte peninsular con precipitaciones débiles. 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para esta época, más propias de finales de septiembre. https://t.co/20DQoKvGAE — AEMET (@AEMET_Esp) October 26, 2026

Jorge Rey sitúa el cambio de tiempo en los primeros días de diciembre

Según sus previsiones, el otoño terminará con precipitaciones en el oeste de España y temperaturas más elevadas de lo habitual. El escenario cambiará con la llegada del invierno, cuando espera un descenso térmico más acusado. «Van a bajar mucho las temperaturas con respecto a estos últimos años», señala en su pronóstico.

Los primeros días de diciembre podrían traer viento y abundante nubosidad a Galicia y a la zona cantábrica. El frío comenzará a notarse en otros puntos del territorio y una DANA podría provocar chubascos en Canarias y en el oeste peninsular. En torno al día cuatro, la inestabilidad podría extenderse al Mediterráneo y al sur de España, aunque Rey no espera que las tormentas alcancen una intensidad especialmente elevada.

La previsión también contempla un periodo de mayor estabilidad a mediados de la primera semana del mes, coincidiendo con la llegada de un anticiclón. Sin embargo, el paso posterior de una vaguada podría volver a alterar el tiempo durante el puente de la Constitución.

Las nevadas podrían llegar a cotas medias antes de Navidad

Tras esos días festivos, Rey contempla la posibilidad de que aparezcan los primeros copos en cotas medias. La entrada de un frente procedente del norte, acompañado de frío polar, podría dejar condiciones adversas en el norte y en el centro peninsular. Burgos y Vitoria son lugares donde no descarta nevadas. El joven meteorólogo también prevé lluvias débiles en áreas del Mediterráneo, el norte y el centro, además de algunos puntos de Canarias.

Según su pronóstico, la nieve podría aparecer los días 16, 17 y 18 de diciembre, con episodios de mayor inestabilidad en cotas medias. También añade la posibilidad de tormentas moderadas en el entorno de Valencia y el Mediterráneo.

De cara a Nochebuena y Navidad, Rey anticipa heladas importantes en las mesetas y la presencia de un anticiclón potente sobre España y Francia. Mientras tanto, algunas regiones, como la Comunidad Valenciana y Canarias, podrían registrar lluvias débiles. El final del año estaría marcado por jornadas algo más suaves durante el día, aunque las noches seguirían siendo frías. Rey también sitúa la llegada de frentes de lluvia a la mitad occidental del país en torno al 27 y el 28 de diciembre.