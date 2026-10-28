Cielos nubosos irán dando paso a claros durante la mañana, aunque se podrían presentar brumas y nieblas dispersas en el interior. La mitad norte podría recibir algunas lluvias débiles, especialmente en el extremo occidental. Las temperaturas descenderán, con mínimas en el noreste. En toda la provincia, los vientos serán suaves orillando entre el este y el norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias matutinas con claro vespertino

El cielo se despierta cubierto de nubes, con una probabilidad importante de lluvia que podría acompañar la jornada, especialmente durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados, creando un ambiente fresco que puede sentirse un poco más pesado debido a la humedad, que alcanzará niveles elevados. El viento, aunque moderado con una velocidad promedio de 15 km/h, soplará desde el este, aportando un toque de frescura al día.

A medida que avance la tarde, las nubes comenzarán a dispersarse, dejando un cielo más despejado y cómodo en las horas que dan paso al ocaso. La temperatura irá subiendo y aunque la sensación térmica nos regalará momentos de calidez, las noches en Bilbao no perderán ese aire frescucho, manteniendo el termómetro por encima de los 8 grados. La puesta de sol a las 18:08 promete un espectáculo sereno para cerrar un día en el que, a pesar del riesgo de chubascos, hay espacio para disfrutar de un momento apacible al aire libre.

Cielos grises con lluvias y viento en Baracaldo

Las nubes grises cubren el cielo de Baracaldo, prometiendo un día movido y lleno de sorpresas meteorológicas. Los primeros rayos del sol apenas logran atravesar la neblina matinal, mientras el viento, que ya roza los 15 km/h, acaricia las fachadas con una fuerza inusitada.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 90%, especialmente en las horas de la mañana, con cielos encapotados que invitan a buscar refugio. La tarde traerá un alivio temporal, pero las ráfagas continuarán y la sensación térmica puede descender a niveles bajos. No olvide el paraguas y prepárese para una jornada en la que el ingenio será el mejor aliado.

Guecho: cielo cubierto con probabilidad de lluvia

La jornada en Guecho comienza con un cielo cubierto, mientras el sol asoma suavemente a las 07:42. Desde la madrugada hasta el mediodía, se prevén fuertes probabilidades de lluvia, alcanzando un 90% de posibilidades. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados, pero la sensación térmica se mantendrá fresca, sobre todo en las horas más bajas. A medida que avance el día, el viento soplará con una media de 10 km/h, aunque con ráfagas que podrían llegar a ser destacables.

Por la tarde, el panorama mejora; el cielo se hará más despejado y la probabilidad de lluvia se desvanece, permitiendo disfrutar de un ambiente más cálido y agradable. La máxima será de 18 grados, pero la alta humedad, que puede llegar al 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. El día cuenta con más de 10 horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 18:08, brindando tiempo suficiente para disfrutar de la mejor parte de la jornada.

Santurce: cielo nublado con lluvias ligeras

El tiempo para hoy se presenta con un cielo algo nublado durante la mañana, con posibilidades de lluvias ligeras que disminuirán conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados, brindando un ambiente templado y agradable en general, con suaves vientos que aportarán frescura.

Aprovechar la jornada será una excelente opción, ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias al aire libre. El ambiente tranquilo conviene para disfrutar de un café en la terraza o dar un vistazo a los rincones locales.

Cielos cubiertos y tarde soleada en Basauri

El tiempo en Basauri se despierta con cielos cubiertos y una atmósfera fresca, con mínimas que rondan los 7 grados y una sensación térmica que podría ser aún más baja. A medida que la mañana avanza, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y es probable que muchos necesiten paraguas a mano.

Sin embargo, por la tarde, la situación mejora: el sol asoma y las temperaturas alcanzan los 19 grados. Resulta un buen momento para salir, pero no olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las noches todavía son frescas.