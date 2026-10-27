Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía, según la AEMET

Cielos con intervalos de nubes medias y posibilidad de precipitaciones débiles en las Cordilleras Béticas marcan el día de hoy, 27 de octubre de 2026, en buena parte de Andalucía. Mientras el bajo Guadalquivir puede ver brumas y nieblas matinales, las temperaturas mínimas se mantienen estables o en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentan un descenso notable en la Sierra de Aracena y el bajo Guadalquivir. Los vientos serán flojos, con Levante moderado en el litoral almeriense y el Estrecho girando a Poniente a partir del mediodía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despertará hoy en Sevilla con un brillo suave y diáfano, dejando atrás la bruma nocturna. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados en la madrugada y alcanzarán los 27 por la tarde, todo bajo la mirada del sol que saldrá a las 07:43. La sensación térmica se sentirá cómoda, aunque con un leve toque de humedad que le dará un aire algo pesado y cargado.

A lo largo del día, el viento soplará de forma tranquila desde el sur, a unos 5 km/h, lo que hará que el calor sea más llevadero. Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables con un cielo despejado, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se oculte a las 18:31. No hay riesgo de lluvia, así que se puede disfrutar de un día perfecto al aire libre.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento fuerte y posibles lluvias

Las primeras luces del día traen consigo un aire revuelto en Córdoba, donde la brisa ya comienza a dar señales de inestabilidad. Un cielo gris se extiende sobre la ciudad, prometiendo una jornada marcada por la incertidumbre y las temperaturas que oscilarán entre los frescos 9°C de la mañana y los 25°C esperados en su punto más cálido.

A medida que avance la jornada, el tiempo experimentará importantes cambios. Por la mañana, el viento soplará con fuerza, mientras que en la tarde la temperatura podría descender y la sensación térmica podría sentirse hasta diez grados más baja. Con un 100% de humedad y ráfagas que alcanzarán los 40 km/h, hoy será un día para tener en cuenta un paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En Huelva, ambiente templado y cielo despejado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que variará entre poco nublado y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados, creando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. Aunque se prevé viento leve, no se esperan precipitaciones, permitiendo disfrutar de un día confortable.

Aprovechar la jornada para un paseo por las calles locales puede ser una excelente opción. El ambiente será tranquilo, propicio para disfrutar de la compañía de amigos o de un buen libro en alguna de las plazas de la ciudad.

Jornada ideal para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ofreciendo un comienzo luminoso y fresco, con una temperatura mínima que ronda los 17 ºC y una sensación térmica de 16 ºC. La brisa suave proveniente del oeste se siente agradable, con una velocidad de 10 km/h que ahuyenta la pesadez del ambiente, aunque la humedad relativa alcanzará hasta un 85%. A medida que avanzan las horas, el calor se hará notar, con temperaturas que ascenderán hasta los 22 ºC por la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin riesgo de lluvia e ideal para disfrutar del aire libre. Las condiciones serán perfectas para pasear y disfrutar de las últimas horas de sol, que se ocultará a las 18:33, otorgando un total de más de 10 horas de luz. Con un ambiente templado y unas condiciones agradables, será una jornada a tener en cuenta para todos los gaditanos.

JaÃ©n: cielos parcialmente cubiertos y sol asomando

La mañana en Jaén se presenta con cielos parcialmente cubiertos, lo que aporta una cierta frescura al ambiente, con temperaturas alrededor de los 16 grados. A medida que avanza el día, se espera que el sol asome con más intensidad, alcanzando los 23 grados por la tarde. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de que se produzcan algunas lluvias en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre. Con una brisa suave del noreste, será un día agradable para disfrutar.

Cielo despejado y tarde soleada con posibles chubascos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, con mínimas de 16 grados. A medida que avance la mañana, el sol va ganando protagonismo y el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 28 grados en la tarde, acompañados de vientos suaves del sur a 10 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es mínima por la mañana, podrían producirse algunas precipitaciones puntuales hacia la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir.

Granada: ambiente fresco con posible lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos poco cubiertos y una temperatura agradable rondando los 13 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aunque es recomendable tener a mano una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá aumentando su presencia, alcanzando una máxima de 24 grados durante la tarde. No obstante, existe una leve probabilidad de lluvia al atardecer, así que es mejor estar preparado. Una gorra o sombrero será el compañero perfecto para disfrutar de esta jornada soleada.

AlmerÃ­a: cielo despejado con chubascos tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y frescura, ya que la temperatura mínima se sitúa en 17 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados por la tarde, aunque una ligera brisa de viento del sur a 10 km/h seguirá refrescando el ambiente.

Sin embargo, no todo será tan tranquilo, ya que se prevén chubascos intermitentes hacia la tarde-noche con una probabilidad de 5%. Se recomienda llevar paraguas si planean salir en las horas últimas del día, ya que la humedad alcanzará su máximo con un 85%. La puesta del sol será a las 18:18, cerrando un día con contrastes.