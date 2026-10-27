Hoy, 27 de octubre de 2026, en toda la provincia de Barcelona se prevén intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, con la posibilidad de brumas y nieblas matutinas. A medida que avance el día, se espera que los cielos se despejen parcialmente, mientras que las temperaturas permanecerán estables o con ligero ascenso. El viento será ligero, aunque se podrá sentir un leve intervalo de nordeste en el litoral al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de octubre

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

A medida que el día avanza en Barcelona, el cielo se presenta como un lienzo despejado, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminen la ciudad desde las 7:16. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y una sensación térmica que se mantendrá en la misma línea. Sin embargo, la brisa suave del viento, que sopla desde el mar a unos 10 km/h, añade un toque agradable, ideal para aquellos que salen a disfrutar del aire libre. La humedad desciende, ofreciendo un ambiente más cómodo a lo largo de la jornada.

Ya por la tarde, llegaremos a una máxima de 24 grados que, con la sensación térmica acompañante, hará que el clima se sienta cálido, perfecto para paseos y actividades al aire libre. El cielo, aunque despejado, se mostrará levemente cambiante hacia el final del día, permitiendo un atardecer hermoso antes de que el sol se despida a las 17:52. La probabilidad de lluvia se presenta muy baja, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de una tarde sin preocupaciones. En definitiva, un día que parece prometedor para disfrutar de los encantos de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A primera hora, el cielo se presenta cubierto, con temperaturas en torno a los 13 grados. Sin embargo, conforme avance la jornada, es probable que el panorama cambie drásticamente, ya que se prevén lluvias intensas y viento fuerte, dejando atrás cualquier atisbo de calma.

Por la mañana, el ambiente será más fresco, pero la tarde promete un descenso térmico, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 24 grados. La humedad ascenderá hasta el 100%, creando una sensación agobiante. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien si se sale a la calle.

Cielo despejado y viento suave en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un cielo despejado y una temperatura mínima que ronda los 13 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio sube y se alcanzan temperaturas de hasta 23 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La probabilidad de lluvia es mínima en las primeras horas, por lo que no se espera que el día se vea empañado por chubascos.

Por la tarde, el panorama se mantiene favorable, aunque el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. La humedad relativa variará entre un 65 y un 100%, lo que puede hacer que el ambiente resulte algo pesado. Sin embargo, la jornada se cerrará con una hermosa puesta de sol a las 17:52, brindando aproximadamente 10 horas de luz, lo que la convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Cielos despejados y brisa suave en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados y se espera una brisa suave que aportará un ligero frescor, aunque la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Es un día ideal para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o disfrutando de una terraza. El ambiente tranquilo acompaña las actividades diarias, convirtiéndolo en un buen momento para compartir con familiares y amigos.