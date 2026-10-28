La AEMET manda un aviso a España y pide que nos preparemos: temperaturas de 31ºC y un giro radical en el tiempo a partir de éste día

España afronta los últimos días de octubre con temperaturas más propias de otras épocas del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas que podrían alcanzar los 30 y 31 grados en puntos de Andalucía, mientras varias regiones tendrán lluvias durante la semana. No obstante, el escenario podría cambiar a partir del domingo, cuando aumenta la posibilidad de un descenso de las temperaturas y de una mayor inestabilidad, especialmente en el área mediterránea.

Temperaturas de hasta 31 grados en pleno otoño

La recta final de octubre estará marcada por un ambiente inusualmente cálido durante las horas centrales del día. Según las previsiones difundidas por la AEMET, las máximas superarán los 20 grados en amplias zonas del país y rebasarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur peninsular. En algunas localidades, los termómetros se acercarán a los 30 grados, unos registros elevados para estas fechas.

Andalucía será una de las regiones donde más se notará este episodio. Sevilla podría alcanzar los 30 o 31 grados en algunas jornadas, mientras que otras capitales del sur también registrarán valores próximos a los 30. En cambio, las temperaturas nocturnas serán bastante más bajas, con mínimas inferiores a los 10 grados en amplias zonas del interior. Esta diferencia entre el día y la noche obligará a adaptar la ropa a las condiciones de cada momento.

¿Dónde lloverá durante los próximos días?

Aunque predominará la estabilidad, no desaparecerán las precipitaciones. Galicia será una de las primeras zonas afectadas por el paso de un frente, con lluvias que podrán extenderse al Cantábrico y los Pirineos. En el archipiélago canario también se esperan precipitaciones en las islas de mayor relieve, acompañadas de calima durante los primeros días de la semana.

A partir del miércoles, la entrada de vientos húmedos del este y nordeste favorecerá la aparición de chubascos en distintos puntos del Mediterráneo. Cataluña, Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana y algunas zonas de Murcia podrían registrar precipitaciones. El jueves se mantendría una situación similar, con posibilidad de lluvias también en el sur de Andalucía. En el resto del país, los cielos permanecerán generalmente poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes.

El domingo podría cambiar el tiempo en España

El posible giro meteorológico llegará con el inicio de noviembre. El portavoz de la AEMET ha advertido que a partir del domingo podría producirse un descenso generalizado de las temperaturas en la península, que continuaría durante los primeros días de la semana siguiente. Además, las precipitaciones podrían aumentar y extenderse por el área mediterránea y Baleares.

No obstante, todavía existe incertidumbre sobre la intensidad y la distribución de este cambio. La predicción semanal de la AEMET apunta a que entre el 2 y el 8 de noviembre las temperaturas podrían acercarse a los valores habituales en el norte y el este peninsular, así como en Baleares. También contempla la posibilidad de lluvias en puntos de la fachada mediterránea por la entrada de vientos de levante. Por ahora, conviene seguir las actualizaciones oficiales antes de dar por seguro un episodio de lluvias intensas.