Cielos poco nubosos y lluvia débil en Andalucía: Así lo prevé AEMET para hoy

Cielos en general poco nubosos marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes medias en el interior y algunas nubes bajas en la vertiente mediterránea que podrían traer precipitaciones débiles, especialmente en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas descenderán en la vertiente atlántica, mientras que las máximas ascenderán localmente en zonas como Aracena y la campiña gaditana, con vientos flojos que irán aumentando su intensidad en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de octubre

Cielo despejado y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento esta mañana en Sevilla, envolviendo la ciudad en una dulce calma. No se esperan lluvias y con temperaturas que rondarán entre los 10 y 29 grados, la jornada se presenta cálida. La brisa suave y constante del noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, añadirá un toque refrescante para quienes salgan a disfrutar de este día soleado.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, pero la sensación térmica puede elevarse en algunos tramos, atrayendo al sol como un tímido invitado. Con una humedad que rondará el 20% en las horas más cálidas, la atmósfera será templada y ligera. La puesta de sol a las 18:30 nos regalará un final de jornada dorado, alargando el deleite de estas agradables temperaturas primaverales en la capital andaluza.

CÃ³rdoba:

Cielo encapotado y brisa fresca

La mañana en Córdoba despierta con un cielo encapotado, como presagio de cambios inminentes. La brisa fresca acaricia los rostros y se siente en el aire una presión que anticipa la llegada de lluvias. La temperatura oscila entre 8 y 14 grados, ofreciendo un día que empezará templado pero que promete volverse tenso a medida que avanza la jornada.

Durante la tarde, los termómetros subirán hasta los 27 grados, pero no dejarán de sentirse las ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h. La sensación térmica podría descender, sumando un reto más a la tarde: una humedad del 100% podría hacer la atmósfera más pesada. Mejor llevar paraguas, hoy puede que sea necesario.

En Huelva, cielos parcialmente nubosos y ambiente templado

Las condiciones de tiempo se presentan favorables, con cielos parcialmente nubosos tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados, creando un ambiente agradable y templado. Aunque hay una leve brisa proveniente del noreste, no se esperan lluvias durante el día, lo que permite disfrutar de un tiempo estable.

El día es perfecto para pasear por los alrededores, con un ambiente tranquilo ideal para las actividades diarias. Una buena ocasión para salir y disfrutar de la frescura de la mañana y la calidez de la tarde.

Ambiente cálido y ventoso hoy en CÃ¡diz

Este miércoles amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima se sitúa en 15°C. A medida que avanza la mañana, se espera que el termómetro alcance los 23°C, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La humedad, que puede llegar hasta el 100%, dará lugar a una sensación térmica máxima de 25°C, lo que hará que el día se sienta algo pesado.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá similar y la temperatura se estabilizará alrededor de los 22°C. Soplará un viento del noreste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. Disfrutaremos de unas 11 horas de luz desde el amanecer a las 07:44 hasta el atardecer a las 18:32, ideal para aprovechar el día.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, donde la temperatura rondará los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26 grados por la tarde, manteniendo la serenidad en el cielo. Con un ligero viento del noreste a 5 km/h, es un día perfecto para disfrutar al aire libre. Recuerda llevar ropa ligera y no olvides tus gafas de sol para disfrutar del radiante sol que nos acompañará.

Cielo despejado y posible lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondarán los 15°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26°C en la tarde, aunque el viento, que soplará de forma moderada a 10 km/h, aportará cierta frescura al ambiente.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad del 5%, así que se recomienda a los paseantes llevar un paraguas por si acaso. La humedad, que irá desde un 35% hasta un 95%, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa.

Granada: ambiente ideal para pasear al aire libre

Esta mañana en Granada se presenta un cielo despejado, con temperaturas suaves y una sensación térmica agradable que invita a disfrutar del aire libre. La brisa ligera, que sopla del sureste, añade frescura al ambiente y hace que el paseo matutino sea un placer.

A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, con temperaturas alcanzando un máximo de 26°C. Es un momento ideal para sacar a relucir la ropa de primavera, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando refresque un poco.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente soleado

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá evolucionando hacia una tarde soleada, con una temperatura mínima de 19 °C que contrastará con el calor de los 27 °C que se alcanzarán en el pico de la jornada. La brisa, procedente del este, soplará a unos 25 km/h, añadiendo un ligero frescor que hará más agradable el día.

A medida que avance la tarde, se espera un ambiente tranquilo, con muy baja probabilidad de lluvia y una sensación térmica que podría llegar a los 26 °C. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, se recomienda protegerse del sol en las horas centrales del día, puesto que la humedad máxima alcanzará el 80% antes de relajarse hacia la noche.