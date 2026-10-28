Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de brumas en la Depresión Central marcan esta jornada en toda la provincia de Barcelona, con un ligero descenso en las temperaturas máximas, salvo en el litoral. Un viento suave de componente oeste acompaña este panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de octubre

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se presentará mayormente despejado, un lienzo azul que se despereza lento a medida que avanza el día. Las temperaturas rondarán entre 18 y 24 grados, ofreciendo un ambiente agradable donde la sensación térmica alcanzará su máximo en los 24. Por la mañana estarán presentes algunas nubes, pero no hay riesgo de lluvias, lo que invita a salir y disfrutar del sol que asomará a las 07:18.

Ya por la tarde, el viento soplará suave desde el sureste a unos 10 km/h, brindando frescura al ambiente, aunque con un leve aumento de humedad que puede hacer que se sienta un poco más pesado. A medida que el sol empiece a descender, las temperaturas se ajustarán y la noche caerá sobre la ciudad, marcando el final del día a las 17:51, con un sutil descenso térmico hacia los 19 grados, donde la felicidad del día se irá despidiendo amablemente.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

En L’ Hospitalet de Llobregat, la mañana despierta con un aire fresco que ya anticipa la inestabilidad del tiempo. Nubes grises se acumulan en el horizonte, mientras el viento sopla con fuerza, creando una atmósfera templada que preludia cambios dramáticos más adelante. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados y la probabilidad de lluvias se mantiene en un 10%, aunque las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, intensificando esa sensación de agitación.

El contraste entre la calma matutina y la inestabilidad vespertina será notable. Por la tarde, la humedad ascenderá y con ella, la sensación térmica podría resultar más intensa. Aunque las lluvias anunciadas son ligeras, se recomienda precaución y quizás llevar un paraguas, pues el tiempo puede cambiar de un momento a otro. ¡Mejor estar preparado!

Ambiente agradable con posibilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con una temperatura mínima de 16 grados y un ambiente relativamente fresco. Aunque el cielo estará mayormente despejado por la mañana, existe una ligera probabilidad de lluvia del 20% en la tarde-noche, por lo que no se espera que las gotas nos sorprendan a primera hora. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán hasta 24 grados, lo que dará paso a una tarde agradable, aunque con un aumento en la sensación térmica por la humedad, que podría llegar al 90%.

El viento soplará moderadamente desde el sureste, con rachas máximas de hasta 30 km/h, lo que aportará un toque de frescura a la atmósfera. Con un total de más de diez horas de luz, ya que el sol saldrá a las 07:17 y se ocultará a las 17:51, los badaloneses podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo y apetecible para pasear al aire libre.

Cielo despejado y tarde agradable en Sabadell

La mañana en Sabadell se presenta con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, se espera un leve aumento en la nubosidad sin grandes cambios y con una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados. Existe una pequeña posibilidad de lluvia por la tarde-noche, pero en general, el tiempo será estable y agradable, con un viento suave que ayudará a refrescar el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, ya que las condiciones invitan a salir y disfrutar de las actividades cotidianas. La temperatura se mantendrá cómoda, lo que promete un ambiente tranquilo y propicio para compartir un rato con familiares o amigos.