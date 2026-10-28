Hoy en Zaragoza se espera un día mayormente despejado, aunque con algunas brumas matutinas en la mitad oriental de la provincia. Las temperaturas máximas descenderán, mientras que el viento soplará moderadamente del noroeste, calmándose hacia la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento suave

El cielo de Zaragoza se presenta despejado y luminoso desde primera hora, aunque los ráfagas de viento soplan a casi 10 km/h, aportando un ligero frescor al ambiente. La temperatura oscilará entre los 12 y 23 grados a lo largo del día, haciendo de esta jornada una experiencia agradable. La mañana se despereza con un suave abrazo de sol, mientras la humedad se mantendrá en un nivel aceptable, permitiendo disfrutar de un buen rato al aire libre sin el riesgo inmediato de lluvia.

Ya por la tarde, el sol se mantendrá radiante, brindando una calidez que eleva la sensación térmica hasta los 22 grados. Los vientos seguirán suaves, ideales para dar un paseo o relajarse en los parques de la ciudad. A medida que el día avanza, la luz del sol se irá despidiendo poco a poco, con la puesta de sol programada para las 18:03. Sin duda, una jornada que invita a disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo en Zaragoza.

Calatayud: cielo gris con viento fuerte y lluvia

El sol asoma entre las nubes, pero una sensación de inquietud recorre las calles de Calatayud a medida que avanza la mañana. La intensidad de los cielos grises y la brisa enérgica anticipan un día movido, donde el viento comenzará a soplar fuerte y las posibilidades de lluvia se sienten en el aire.

A medida que el día avanza, el contraste es palpable: por la mañana, la temperatura se aferra a los 18°C, pero conforme se acerca la tarde, descenderá notablemente, alcanzando una mínima de 7°C. Con rachas de viento superiores a 30 km/h y un 100% de humedad, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco de temperaturas.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con cielos parcialmente nublados a lo largo de la mañana y alternando con algún claro por la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados, con una sensación térmica agradable y un leve viento que puede acompasar el día.

Aprovechar este ambiente tranquilo es ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de las actividades diarias al aire libre. Una jornada perfecta para relajarse y disfrutar de la belleza del entorno sin preocupaciones por fuertes cambios meteorológicos.