Carlos Somoza, ex miembro del clan de los Charlines y huido de la Justicia desde 2009, falleció el pasado lunes en el hospital de Txagorritxu, en Vitoria. Tenía 74 años y había sido detenido horas antes por la Ertzaintza en el propio centro sanitario.

El narcotraficante, que fue yerno de Manuel Charlín Gama, el histórico patriarca del clan, había llegado al hospital bajo una identidad falsa. Sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional tras una condena relacionada con un gran alijo de cocaína.

Fue uno de sus hijos quien acudió al centro y reveló quién era realmente el paciente, según adelantó El Correo. La Ertzaintza lo detuvo y Somoza permaneció bajo custodia policial hasta que falleció horas después.

Una fuga de 17 años

El Departamento Vasco de Seguridad ha confirmado la detención el lunes de un hombre de 74 años ingresado en un hospital de Vitoria. Su localización puso fin a una fuga que se remontaba a 2009, cuando fue juzgado por su implicación en la llamada operación Retro, una investigación vinculada al transporte de cocaína desde Sudamérica hacia España.

La Audiencia Nacional lo condenó a once años y seis meses de prisión. Somoza se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido hasta su ingreso en el hospital vitoriano.

El alijo del ‘South Sea’

La causa por la que fue condenado se remonta a octubre de 2003, cuando las autoridades incautaron más de 6.000 kilos de cocaína transportados a bordo del buque South Sea. Somoza fue detenido el 11 de octubre y la operación permitió desarticular cinco organizaciones delictivas.

Durante el juicio de 2009, Somoza reconoció su participación y relató cómo había contactado con una organización colombiana para trasladar cocaína a España. También implicó a otros acusados, que le ayudaron a organizar el traslado de la droga.

La Fiscalía lo situaba al frente de una organización dedicada a introducir droga por Galicia. El propio Somoza sostuvo ante el tribunal que había contactado para transportar 2.000 kilos y que desconocía otra operación que elevó la cantidad hasta superar las seis toneladas incautadas.

La operación del South Sea también llevó al banquillo a Marcial Dorado. Somoza declaró contra él en la causa, en la que ambos fueron condenados por narcotráfico. La Audiencia Nacional impuso a Dorado diez años de prisión por su participación en la operación.

‘Los Charlines’, el histórico clan del narcotráfico gallego

El nombre de Somoza estuvo ligado durante años a los Charlines, una de las familias más conocidas del narcotráfico gallego. Fue yerno de Manuel Charlín Gama y en 2002 ya se encontraba en busca y captura por su implicación en una causa de blanqueo relacionada con el clan.

Los Charlines figuran entre los nombres históricos de las redes gallegas que pasaron del contrabando de tabaco al negocio de la droga. La familia estuvo en el punto de mira de sucesivas investigaciones policiales y judiciales.

En 2003, varios integrantes del clan fueron condenados por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y delitos contra la Hacienda pública. Sin embargo, las distintas causas tuvieron resultados diferentes: en 2024, la Audiencia Nacional absolvió a seis familiares de Charlín en otro juicio por presunto blanqueo al considerar que no había pruebas suficientes.

La muerte de Somoza vuelve a situar el foco sobre algunos de los nombres históricos del narcotráfico gallego. Entre ellos figura Sito Miñanco. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional condenó a Miñanco a 17 años de cárcel por una operación para introducir en Europa casi cuatro toneladas de cocaína en 2017. La sentencia de la llamada operación Mito también absolvió al abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo y falsedad documental de los que había sido acusado.