David, español viviendo en Noruega: «Muchos españoles no durarían aquí ni un mes, y no es por el frío, por la comida ni por el idioma»

Ante la mala situación económica de nuestro país, muchos españoles se plantean emigrar a Noruega. No obstante, adaptarse a otro lugar es mucho más que aprender un idioma o acostumbrarse al clima.

David, un español que vive en Noruega, ha contado en TikTok (@palsand91) justamente eso: «Muchos españoles no durarían aquí ni un mes, y no es por el frío, por la comida ni por el idioma». Para él, el mayor choque cultural es la responsabilidad personal.

Según su experiencia, en Noruega se espera que cada persona respete las normas sin necesitar estar constantemente vigilados. Algo que para David no todos sabríamos cumplir. ¿Está en lo cierto?

Español viviendo en Noruega cuenta por qué muchos no nos adaptaríamos al país

Ya desde el primer segundo, David advierte de que va a defender algo ciertamente polémico: «Voy a decir algo que probablemente moleste a más de uno. Creo que muchos españoles no durarían ni un mes viviendo en Noruega».

«Y no, no es por el frío. Tampoco es por el idioma ni por la comida. Ni por la oscuridad del invierno. Creo que el verdadero problema sería otra cosa: la responsabilidad personal», ha argumentado.

Porque, pese a que muchos españoles deciden emigrar a Noruega, hay comportamientos muy distintos: «Aquí no hay nadie encima de ti. Nadie te persigue, nadie te controla constantemente…, pero aun así se espera que hagas las cosas bien igualmente».

Al final, David reduce todo a un punto: «En Noruega muchas normas funcionan porque la gente decide cumplirlas y no es porque tengan miedo a que les pillen».

Lo que deja claro, es que es algo que deberíamos aplicar en España: «Ese fue uno de los mayores choques culturales que tuve al llegar a Noruega. Cuanto más tiempo llevo aquí, más me doy tiempo de que una sociedad no funciona mejor porque tenga más normas, funciona mejor cuanta más gente decide respetarlas, aunque nadie esté mirando».

Qué debemos aprender en España: cumplir la ley exige responsabilidad personal

Aunque sea polémico, David tiene razón en el punto central de su reflexión: hay una diferencia entre conocer una norma y asumir el compromiso de respetarla.

Por eso aprobar más reglas no resolvería por sí solo una falta de voluntad para cumplirlas. El objetivo debería ser que la conducta correcta no dependa exclusivamente de la posibilidad de recibir una sanción. Si una persona acepta una obligación compartida, tendría sentido mantenerla también cuando desaparece la vigilancia.

Justamente, eso es lo que pone en valor la responsabilidad personal (pero sin establecer una competición entre nacionalidades). Realmente, la reflexión podría aplicarse a cualquier país.

Porque, aunque seguramente sea una generalización demasiado grande, sí que hay un consejo que podemos aplicar: emigrar no sólo es adaptarse a un idioma, sino ser capaz de comprender qué se espera de nosotros y qué tenemos que aportar.

Por qué es falso afirmar que los españoles no tenemos responsabilidad personal cuando emigramos

La principal objeción aparece al pasar de lo que David ha vivido a lo que supuestamente harían muchos españoles. Su experiencia puede explicar un choque cultural, pero no demostrar cuánto aguantarían en Noruega otras personas.

Tampoco observar que alguien cumple una norma permite conocer con certeza sus motivos. Para atribuir ese comportamiento únicamente a la responsabilidad personal habría que descartar otras explicaciones.

Además, que los españoles nos sorprendamos ante una costumbre distinta no es sinónimo de no tener capacidad para adoptarla. Obviamente, hay un proceso de aprendizaje.