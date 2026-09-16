Confirmado por la Unión Europea: se avala el cambio de norma y a partir de ahora los ciudadanos pueden reclamar sus derechos «en cualquier lugar de la UE»

La Unión Europea prepara un importante cambio para las personas que trabajan, viven o quieren desarrollar su profesión en otro país comunitario. La Comisión Europea ha presentado este 15 de septiembre un nuevo paquete de movilidad laboral justa que pretende facilitar que los ciudadanos puedan demostrar y reclamar sus derechos en materia de seguridad social y asistencia sanitaria, además de simplificar el reconocimiento de determinadas formaciones profesionales. Sin embargo, hay una cuestión clave, ya que las medidas todavía son propuestas y tendrán que ser adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de aplicarse plenamente.

Una nueva tarjeta europea

Una de las principales novedades será la creación de la Tarjeta Europea de Seguridad Social, conocida como ESSPASS. Su objetivo es que los ciudadanos puedan solicitar y recibir determinados documentos relacionados con la seguridad social por internet, entre ellos la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento portátil A1 para trabajadores desplazados.

La documentación podrá almacenarse en la futura cartera de identidad digital europea y presentarse cuando sea necesario ante las administraciones de otro Estado miembro. Esto permitirá que las autoridades puedan comprobar los documentos de forma más rápida y segura, reduciendo trámites que actualmente pueden requerir intercambios de información entre distintos países.

También afectará a las formaciones

El paquete presentado por Bruselas no se limita a las prestaciones sociales. La Comisión propone que las formaciones profesionales puedan expedirse en formatos digitales normalizados y que sean más fáciles de comparar entre los distintos países de la Unión Europea.

Para determinadas profesiones reguladas, como médicos, enfermeros, ingenieros o profesores, Bruselas plantea un procedimiento digital obligatorio que podría reducir los tiempos de reconocimiento de las formaciones de aproximadamente tres meses a cinco semanas. El reconocimiento seguirá estando sujeto a las normas profesionales y requisitos establecidos por cada Estado miembro.

Más protección para los trabajadores

Otra parte del proyecto consiste en reforzar la Autoridad Laboral Europea (ALE), organismo encargado de ayudar a los Estados miembros y a la Comisión a aplicar las normas comunitarias relacionadas con la movilidad laboral. La propuesta pretende darle nuevas herramientas para mejorar las inspecciones, facilitar la cooperación entre administraciones y combatir posibles fraudes o abusos.

El objetivo también es facilitar información sobre derechos y obligaciones a las personas que trabajan en otros países de la UE. La Comisión plantea ampliar además la actuación de la ALE frente al empleo ilegal y determinados abusos que afectan a trabajadores procedentes de terceros países.