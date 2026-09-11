Confirmado por la UE: se están cambiando las normas sobre el equipaje de mano en los aviones y viene con trampa

Los pasajeros que opten por desplazarse en avión por el territorio europeo podrán hacer uso de las nuevas facilidades para transportar el equipaje de mano. La Unión Europea (UE) ha aprobado una actualización para los derechos de los viajeros y poder sacarlo adelante, pero existe un matiz con respecto a la maleta de cabina grande que se resume en que no dejará de ser gratuita automáticamente en todos los billetes. Esta normativa asegura que los pasajeros tendrán derecho a reservar sin coste adicional un objeto personal pequeño, como una mochila, bolso o una bolsa para el ordenador. Estos objetos se deberán colocar por debajo del asiento delantero y el tamaño de referencia fijado por la nueva regulación es de hasta 40 x 30 x 15 centímetros.

¿Qué pasará con el equipaje de cabina?

Una de las preguntas más repetidas por los viajeros es qué ocurre con la maleta de ruedas que se coloca en los compartimentos superiores obligatoriamente. Aquí entra la reforma europea para esclarecer cualquier tipo de duda, determinando que no obligará a las aerolíneas a incluir de forma gratuita la maleta de cabina grande en todas las tarifas. Además, serán las compañías las que seguirán ofreciendo diferentes tipos de billete y cobrando un suplemento por llevar equipaje adicional.

Lo novedoso está en que los pasajeros conozcan cuánto cuesta un vuelo que incluye el equipaje de mano, facilitando la comparación entre compañías. Por lo tanto, antes de comprar un billete el pasajero tendrá que informarse de la tarifa a elegir. Aunque, las aerolíneas serán responsables individualmente de sus propias condiciones.

El aumento de derechos

La reforma europea engloba también cambios para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos. Por ejemplo, aumentar la protección frente a la regla llamada no-show, la cual genera que una aerolínea cancele algunos de sus vuelos cuando el pasajero no utilice el primero de los trayectos reservados. Además, se refuerzan los derechos de los menores, embarazadas y personas con discapacidad o movilidad reducida. En el caso de las familias, también tendrán derecho a más facilidades como sentarse junto a sus hijos sin tener que asumir necesariamente un coste adicional.

Las nuevas reglas

Estos cambios no se aplicarán de inmediato. El Consejo de la UE apoyó definitivamente la normativa en julio y se publicará con carácter oficial antes de comenzar el periodo establecido para su aplicación. A su vez, las nuevas reglas se pondrán en funcionamiento 12 meses y 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por ahora, los viajeros tendrán que seguir revisando las condiciones de su equipaje exigidas por cada aerolínea antes de volar. La futura reforma se encargará de hacer más transparente el precio, aunque la maleta de cabina seguirá sin ser gratis en algunos casos.