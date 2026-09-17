La reflexión de Albert Einstein: «No sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras»
La reflexión viral de Albert Einstein sobre la guerra y las mejores frases del científico más importante del siglo XX
Los psicólogos coinciden: quienes usan las redes sociales para insultar no es por que tengan envidia si no que se han unido dos facetas de su personalidad
La emperatriz bizantina Teodora desafió a Justiniano con una frase histórica: "Si la fuga es la única salvación que te queda, no la elijas: la púrpura imperial es el más hermoso sudario para ser enterrado con dignidad"
Los expertos en viajes instan a poner una hoja de papel en la maleta: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es uno de los pensadores más importantes de su historia y sus frases siguen utilizándose como aprendizaje medio siglo después de su muerte. Considerado como el científico más importante del siglo XX, es venerado por su teoría de la relatividad, la teoría cuántica, el movimiento del universo y hasta por su influencia en la creación de la bomba atómica. Sobre la guerra también hizo en su día una reflexión viral que sale a colación muy a menudo.
«No sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras». Esta es una de las reflexiones más virales de Albert Einstein que sale a colación cada vez que hay aroma a guerra a nivel mundial. Por desgracia, esto pasa a menudo y más después de los últimos conflictos surgidos tras la invasión de Rusia a Ucrania o el de Oriente Medio con Israel y Estados Unidos luchando contra los ayatolás de Irán. Todo ello ante la atenta mirada de China, que sigue armándose y confirmando su posición como primera potencia mundial.
Por ello, las palabras de Albert Einstein siguen resonando por dos motivos: por la sensación de que una gran guerra está pululando en el ambiente y porque la historia nos ha enseñado que siempre hay que hacer caso al científico más importante del siglo XX, que de manera indirecta participó en la creación de la bomba atómica que se desarrolló en el famoso proyecto Manhattan y que desembocó en Little Boy y Fat Man cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945.
Albert Einstein no participó en este proyecto de forma directa, pero sí lo hizo de forma indirecta por la famosa carta que en 1939 escribió al presidente Franklin D. Roosevelt avisándole de la creación de bombas atómicas por parte de la Alemania nazi. Este aviso puso al Gobierno de Estados Unidos en situación para iniciar un proyecto en el que los científicos se basaron en las bases teóricas de Einstein. Eso sí, fue apartado del proyecto porque sus proclamas pacifistas no eran del agrado del Gobierno de Estados Unidos.
Las mejores frases de Albert Einstein
Además, Albert Einstein mostró su rechazo públicamente a la creación de la bomba atómica y, después de los bombardeos sobre Japón, mostró su profundo arrepentimiento por haber firmado esta carta, además de abogar por el desarme nuclear del país. Estas son algunas de las mejores frases que se atribuyen a Albert Einstein y que recopilamos a continuación:
- «El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar».
- «Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente».
- «La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento».
- «La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos».
- «La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno».
- «Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan con hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente, ambos terminan decepcionados».
- «Tengo una pregunta que a veces me tortura: ¿estoy loco yo o los locos son los demás?».
- «La creatividad es la inteligencia divirtiéndose».
Temas:
- OKD
- Segunda Guerra Mundial