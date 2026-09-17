La reflexión de Albert Einstein: «No sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras»

Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es uno de los pensadores más importantes de su historia y sus frases siguen utilizándose como aprendizaje medio siglo después de su muerte. Considerado como el científico más importante del siglo XX, es venerado por su teoría de la relatividad, la teoría cuántica, el movimiento del universo y hasta por su influencia en la creación de la bomba atómica. Sobre la guerra también hizo en su día una reflexión viral que sale a colación muy a menudo.

«No sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras». Esta es una de las reflexiones más virales de Albert Einstein que sale a colación cada vez que hay aroma a guerra a nivel mundial. Por desgracia, esto pasa a menudo y más después de los últimos conflictos surgidos tras la invasión de Rusia a Ucrania o el de Oriente Medio con Israel y Estados Unidos luchando contra los ayatolás de Irán. Todo ello ante la atenta mirada de China, que sigue armándose y confirmando su posición como primera potencia mundial.

Por ello, las palabras de Albert Einstein siguen resonando por dos motivos: por la sensación de que una gran guerra está pululando en el ambiente y porque la historia nos ha enseñado que siempre hay que hacer caso al científico más importante del siglo XX, que de manera indirecta participó en la creación de la bomba atómica que se desarrolló en el famoso proyecto Manhattan y que desembocó en Little Boy y Fat Man cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945.

Albert Einstein no participó en este proyecto de forma directa, pero sí lo hizo de forma indirecta por la famosa carta que en 1939 escribió al presidente Franklin D. Roosevelt avisándole de la creación de bombas atómicas por parte de la Alemania nazi. Este aviso puso al Gobierno de Estados Unidos en situación para iniciar un proyecto en el que los científicos se basaron en las bases teóricas de Einstein. Eso sí, fue apartado del proyecto porque sus proclamas pacifistas no eran del agrado del Gobierno de Estados Unidos.

Las mejores frases de Albert Einstein

Además, Albert Einstein mostró su rechazo públicamente a la creación de la bomba atómica y, después de los bombardeos sobre Japón, mostró su profundo arrepentimiento por haber firmado esta carta, además de abogar por el desarme nuclear del país. Estas son algunas de las mejores frases que se atribuyen a Albert Einstein y que recopilamos a continuación: