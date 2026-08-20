El Ayuntamiento de Palma sigue su lucha contra la venta ambulante ilegal: tres nuevos operativos con 4.190 artículos intervenidos

El Ayuntamiento de Palma sigue su lucha contra la venta ambulante ilegal: tres nuevos operativos desplegados este miércoles por la Policía Local en distintos puntos de la ciudad se han saldado con 4.190 artículos intervenidos.

Las tres intervenciones contaron con la participación de agentes de diferentes unidades policiales y permitieron localizar también un vehículo presuntamente utilizado para abastecer a los vendedores en la zona de Playa de Palma.

El primer dispositivo comenzó a las 11.30 horas en las zonas de S’Hort del Rei, Dalt de la Murada y Parc de la Mar. En el operativo participaron 25 agentes de las unidades SETUR, Seguridad Integral (USEI), Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y Unidad de Drones (UDROP).

La actuación se saldó con la intervención de 1.882 objetos, entre ellos 889 camisetas, 193 abanicos y 154 bolsos.

A las 17.00 horas, los agentes desplegaron un segundo dispositivo en la Playa de Palma, concretamente en la carretera del Arenal. Durante la intervención localizaron, además, un vehículo que presuntamente era utilizado para abastecer a los vendedores ambulantes.

En este caso se confeccionaron tres informes judiciales y se intervinieron 1.044 artículos, entre los que había 442 camisetas, 303 gafas y 205 pantalones, además de otros productos.

El tercer operativo se desarrolló alrededor de las 19.00 horas en diferentes puntos del centro de Palma. Los agentes realizaron controles en el eje comercial de Sant Miquel y Plaza Mayor, así como en Dalt de la Murada.

En esta actuación participaron 19 agentes de la unidad SETUR, que levantaron tres actas administrativas por venta ambulante. Asimismo, se intervinieron 1.264 artículos, de los cuales 950 eran camisetas y 138 gorras.

El Ayuntamiento de Palma enmarca estos dispositivos en la labor permanente de la Policía Local para combatir la venta ambulante no autorizada y la comercialización de productos falsificados.

El consistorio recuerda que la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica prohíbe la venta ambulante no autorizada, así como la colaboración o adquisición de productos procedentes de esta actividad.