El sinvivir de los vecinos del Arenal: apagones constantes desde noviembre dejan a oscuras a cientos de familias

La paciencia de los vecinos de la localidad turística del Arenal de Llucmajor (Mallorca) ha llegado a su límite. Desde el pasado mes de noviembre de 2025, sus residentes viven sumidos en un auténtico sinvivir a causa de los reiterados apagones que azotan la zona e interrumpen la rutina tanto de comercios como de los hogares.

Desde la Asociación de Vecinos Amics de S’Arenal denuncian que estos cortes de luz se repiten con una «frecuencia considerable» y golpean de forma simultánea a varias calles. Tras meses de incertidumbre, la entidad señala un origen concreto: el fallo continuo proviene de una avería que afecta a una de las fases del suministro eléctrico.

El malestar ciudadano se ha vuelto insostenible con la llegada del verano. En medio de sofocantes olas de calor y termómetros que rozan los 38 grados, el vecindario ha llegado a encadenar hasta 13 horas consecutivas a oscuras. Una situación límite que ha impedido mantener refrigerados los alimentos más básicos o accionar un simple ventilador o aire acondicionado para aplacar las temperaturas.

Lejos de solventarse, los episodios se suceden. En uno de los fallos más recientes, la red cayó pasadas las 21:40 horas y la luz no regresó hasta cerca de las 23:45 horas, dejando a oscuras viviendas y establecimientos comerciales en plena noche.

Ante esta espiral de incidencias, los afectados ya canalizan sus quejas a través de reclamaciones formales contra la compañía suministradora, alertando de posibles averías y daños en electrodomésticos. Para la asociación vecinal, la duración de los cortes y la persistencia del problema resultan «preocupantes».

Por ello, la entidad reclama luz sobre la gestión del servicio: exigen saber cuál es el origen real de las averías, qué intervenciones concretas se han ejecutado en la red y qué plan hay en marcha para blindar al barrio frente a nuevos apagones.

A todo ello se suma un detalle que no ha pasado desapercibido entre los afectados: el inicio de estos fallos coincide en el tiempo con unas obras ejecutadas en el entorno de la calle Mallorca. Aunque la asociación subraya que corresponderá a los técnicos y organismos competentes determinar si existe una relación directa de causa y efecto, la sombra del descontento sigue planeando sobre la red eléctrica del Arenal.