El edificio diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada en Mallorca que se cae a trozos: «Es una auténtica basura»

Los vecinos de la localidad del Arenal de Llucmajor (Mallorca) están totalmente indignados con la presencia en su barrio de lo que consideran un auténtico cadáver urbano. Se trata de s’Arenal Park, un centro comercial de siete plantas que fue diseñado en 2004 por la famosa Ágatha Ruiz de la Prada y que rápidamente cayó en desgracia.

Los residentes de la zona llevan años conviviendo con lo que consideran un inmueble «abandonado y peligroso». En su inicio fue concebido como un proyecto emblemático para el municipio, pero ahora es todo lo contrario. «Es un edificio en ruinas, sin servicios y con riesgos reales para los vecinos», denuncian desde la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal.

Y es que desde hace años que la finca, ubicada en la calle Gran i General Consell, corre riesgo de desprendimiento en algunas de sus partes que dan a la vía pública. En 2019 ya fue necesario retirar el gran letrero de la fachada. También tuvo que quitar la conocida escultura del corazón debido a su deterioro. «No ha pasado una tragedia por suerte, no por gestión», manifiestan con preocupación los vecinos.

En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Llucmajor aprobó la compra de este edificio por 2,5 millones de euros. «No solo evitamos que el edificio siga deteriorándose, sino que lo convertimos en un espacio útil», indicó la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas (PP).

En total, el Consistorio lleva invertidos en este inmueble 20 millones de euros. Sin embargo, a pesar de lo gastado y del tiempo transcurrido, s’Arenal Park sigue estando en un lamentable estado de abandono que parece no tener fin.

Por si fuera poco, los vecinos también aseguran que el edificio se ha convertido en un «espacio vulnerable a okupaciones irregulares, actos vandálicos y problemas de convivencia».

Ahora reclaman al Ayuntamiento que informe sobre los planes de actuación previstos, aunque dicen que todavía no han recibido respuesta. «El silencio institucional no puede ser la respuesta ante un problema de seguridad pública», comentan en redes sociales.

Ahora, el Consistorio tiene previsto transformar el edificio en un centro multifuncional que albergará dependencias municipales, espacios para asociaciones, un Casal de Joves y una sala de exposiciones.

Sin embargo, algunos residentes han comentado indignados en sus redes sobre la reciente compra del inmueble por parte del Consistorio. «Este proyecto no se parece ni por asomo al original», opina uno, mientras que otros consideran que la finca «debería reformarse para convertirse en lo que realmente fue concebido, un centro de ocio y compras para dinamizar la zona».