Xisca Lascolas: «Invito a todos a descubrir Llucmajor en Navidad porque es una experiencia única»

La Navidad se respira en todos los lugares del término municipal de Llucmajor. El Ayuntamiento que lidera la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) ha preparado un programa festivo muy completo y variado, con propuestas novedosas y tradicionales, que harán las delicias de pequeños y mayores.

PREGUNTA.- ¿Qué programa festivo ha preparado Llucmajor para Navidad?

RESPUESTA.- Llucmajor ha organizado un programa muy completo para estas fiestas navideñas, combinando actividades tradicionales con propuestas para todos los públicos. La temporada arrancó con el encendido de las luces de Navidad, que ha servido para dar la bienvenida oficial a la Navidad en el municipio, acompañado por espectáculos y ambiente familiar. Además, hemos contado con el Mercado de Navidad en la plaza de España y la calle Bisbe Taixequet, que se celebró los días 5 y 6 de diciembre, y que ofreció más de 50 puestos con productos artesanos, gastronómicos y opciones para hacer compras navideñas. Este Mercado de Navidad se traslada al Arenal los próximos días 20 y 21 de diciembre en la plaza Major. También se han incluido actividades culturales y de entretenimiento para niños, jóvenes, adultos y mayores, de manera que toda la familia puede encontrar propuestas durante estas semanas festivas.

P.- ¿Qué propuestas culturales incluye el programa?

R.- A lo largo del mes se han programado diferentes actos culturales que acompañan a la programación navideña. Entre estas propuestas hay actuaciones musicales, talleres participativos, eventos comunitarios y espectáculos familiares, todos ellos distribuidos en diversos puntos del municipio y enfocados a mantener viva la tradición y la convivencia durante las fiestas. Además, eventos como la llegada de los Reyes Magos y otras actividades vinculadas al calendario navideño complementan esta oferta cultural.

P.- ¿Qué propuestas existen para potenciar el tejido comercial de Llucmajor?

R.- La programación navideña está diseñada, además, para dinamizar el comercio local y acercar consumidores a las zonas comerciales del municipio. Los Mercados de Navidad suponen un punto de atracción que beneficia a los comercios cercanos, y junto al concurso de escaparates navideños, que este año ha alcanzado el mayor número de inscripciones desde su creación, se está generando un entorno festivo y atractivo para el público. Estas iniciativas, junto con campañas de comunicación específicas y el propio encendido de luces, buscan fomentar la actividad económica y apoyar al tejido comercial local en un periodo clave del año.

P.- ¿Qué significa y supone este periodo navideño para un municipio como Llucmajor?

R.- La Navidad para Llucmajor es un periodo muy significativo, ya que no sólo implica celebración y tradición, sino también un impulso importante para la vida social y económica del municipio. Es un momento en el que vecinos y visitantes se reúnen para disfrutar del espíritu festivo, de los espacios públicos y de las iniciativas comunitarias, y al mismo tiempo representa una oportunidad para el pequeño comercio, los comercios de proximidad y la restauración. Además, las actividades culturales y festivas refuerzan nuestra identidad local, promueven la convivencia y hacen que Llucmajor tenga un ambiente especialmente cálido y atractivo durante estas semanas.

P.- ¿Qué le diría a alguien que no conoce el municipio para que lo visitara en esta época del año?

R.- Invitaría a cualquier persona a descubrir Llucmajor en Navidad porque es una experiencia única: nuestras calles se llenan de luz, tradición y actividades para todos los gustos, desde mercados navideños hasta espectáculos culturales y momentos pensados para la familia. Es una oportunidad perfecta para conocer un municipio con una rica historia, un comercio vivo y un ambiente festivo donde se combinan lo tradicional con lo contemporáneo. Además, la diversidad de actos hacen que visitar Llucmajor en estas fechas sea algo especial, tanto para quienes vienen por primera vez como para quienes repiten cada año.