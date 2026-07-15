Los ilegales del ‘top manta’ se ponen las botas en Mallorca con la famosa equipación blanca de ‘la Roja’

A primera hora de la mañana de este miércoles, antes de las 10 de la mañana, en plena calle San Miguel de Palma, los turistas ya hacían cola ante los inmigrantes ilegales del top manta para adquirir la que ya es mundialmente famosa camiseta blanca con la que España venció a Francia en la semifinal del Mundial de fútbol.

Son imitaciones a 20 euros y por eso los paseantes, en su totalidad turistas, ya hacían cola ante los manteros mientras abrían sus bolsas de productos ilegales y desplegaban sus mantas.

Las imágenes captadas por OKBALEARES en la céntrica y comercial calle San Miguel se repiten por todos los puntos de venta ilegal de capital balear, especialmente en la Playa de Palma y en el Parc de la Mar, a los pies de la Catedral de Mallorca.

Es el furor de este mundial. La camiseta blanca ha gustado a toda la afición y, por lo visto, también a los rivales. Es la indumentaria con la que, entre otros, han derrotado a la todopoderosa Francia en las semifinales del Mundial.

¿Por qué España jugó de blanco contra Francia?

La norma impone que un equipo debe lucir un tono predominantemente oscuro y el otro uno claro. En ese sentido, la primera equipación de La Roja para este Mundial no es compatible con la indumentaria francesa. Por lo tanto, los jugadores saltaron al campo con la famosa camiseta blanca, con la que ya lograron vencer a Portugal en los octavos de final.

Una camiseta blanca que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del torneo antes incluso de verse sobre el césped. Adidas ha apostado por un diseño muy diferente, elegante y cargado de simbolismo, que ha conquistado a los aficionados hasta el punto de convertirla en la prenda más deseada de la Selección.

La nueva camiseta toma como referencia la tradición literaria española. Sobre una base en blanco roto, que recuerda al color de una página antigua, aparece un patrón en tono pirita inspirado en los dibujos, trazos y grafismos de los libros y manuscritos clásicos.

A ello se suman los detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, además de la inscripción «ESPAÑA» en la parte posterior, con la Ñ como símbolo del idioma y de la identidad cultural del país. Una camiseta que no sólo viste a un equipo, también cuenta una historia.

Con este lanzamiento, Adidas refuerza su vínculo histórico con la selección española en el mayor escenario del fútbol mundial. La marca alemana ha presentado la colección completa de sus 25 federaciones para el Mundial, en la que recupera patrones geométricos, líneas clásicas y códigos visuales muy ligados a la estética de la Copa del Mundo. Además, el regreso del trébol de Adidas al torneo, 36 años después, supone uno de los grandes guiños de una colección que mezcla nostalgia, modernidad y fútbol.