Detenido en Playa de Palma tras intentar huir de la Policía con más de tres kilos de metanfetamina y 16.800 euros

La Policía Nacional ha detenido en Playa de Palma a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas después de que intentara huir al ser sorprendido por una patrulla. En la intervención, los agentes se incautaron de más de tres kilos de metanfetamina, medio kilo de heroína, 731 gramos de MDMA, 204 gramos de tusi y más de 16.800 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado domingo, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) realizaban labores de prevención de la delincuencia en la segunda línea de Playa de Palma. Durante el servicio observaron cómo un hombre detenía bruscamente un vehículo sobre un paso de peatones y se apeaba del mismo con una maleta de viaje.

Los policías reconocieron al individuo por intervenciones anteriores en la zona y decidieron identificarlo para comprobar si le constaba alguna requisitoria judicial o si portaba sustancias estupefacientes. Sin embargo, al advertir la presencia de los agentes, el sospechoso huyó a la carrera.

Durante la persecución, el hombre arrojó las llaves del vehículo debajo de un coche estacionado, aunque nunca fue perdido de vista por los agentes. Finalmente, y con la colaboración de una patrulla de la Policía Local, pudo ser interceptado y detenido.

Mientras tanto, otra dotación de la Policía Nacional recuperó la maleta que el fugitivo había abandonado al iniciar la huida. En el registro superficial practicado tras su arresto, los agentes localizaron en una riñonera cinco teléfonos móviles y más de 3.500 euros en efectivo.

De forma paralela, los policías inspeccionaron el vehículo que el detenido había dejado abandonado. En el maletero encontraron una bolsa con una importante cantidad de droga: más de tres kilos de metanfetamina, 500 gramos de heroína, 731 gramos de MDMA y 204 gramos de tusi. Además, intervinieron otra bolsa con más de 14.000 euros en billetes fraccionados.

Tras la incautación de la droga y el dinero, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y lo trasladaron a dependencias policiales.

Una vez puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.