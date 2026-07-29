Un vídeo de tres segundos vuelve a destapar a los carteristas en la calle del Jamón de Playa de Palma

Sólo hacen falta tres segundos para comprobar que los carteristas siguen actuando con total descaro en plena Playa de Palma. Un breve vídeo grabado frente al Bierkönig, en la conocida calle del Jamón y publicado en la cuenta de Instagram Oskar_mallorca, muestra aparentemente cómo una mujer (carterista) se acerca a un joven turista alemán completamente ebrio con la aparente intención de sustraerle sus pertenencias.

La escena no sorprende a quienes conocen la zona. Se repite noche tras noche. Mientras miles de jóvenes disfrutan de la fiesta, otros llegan con un único objetivo: encontrar una víctima fácil.

El método apenas ha cambiado. Los presuntos ladrones esperan a que los turistas salgan de los locales de ocio sin apenas poder mantenerse en pie. Muchos caminan tambaleándose; otros ni siquiera son conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Es entonces cuando los carteristas entran en acción. En cuestión de segundos desaparecen carteras, dinero en efectivo, relojes, joyas y cualquier objeto de valor que puedan revender rápidamente.

Aunque durante años los teléfonos móviles fueron uno de los principales objetivos, en los últimos meses el botín ha cambiado. Tras las modificaciones legislativas, los delincuentes prefieren llevarse carteras con dinero, documentación, relojes de alta gama y joyas, piezas mucho más difíciles de rastrear y recuperar. La gran presencia de agentes de la Policía Local de Palma también dificulta el trabajo de estos amigos de lo ajeno.

La situación dista mucho de ser un hecho aislado. La propia Policía Nacional reconoció hace apenas unas semanas que la delincuencia en Playa de Palma continúa siendo una de sus principales preocupaciones durante la temporada turística.

Los datos hablan por sí solos. Desde el inicio de la Operación Verano, a mediados de mayo, los agentes han detenido a más de 90 carteristas y descuideros que actuaban principalmente durante la noche. La mayoría fueron sorprendidos in fraganti mientras intentaban robar a turistas en la playa o en las zonas de ocio más concurridas.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los arrestos han sido posibles gracias a los dispositivos desplegados por agentes uniformados y policías de paisano del Grupo Operativo de Respuesta, que mantienen una vigilancia constante en los puntos más conflictivos. En el conjunto de la operación, las detenciones en Palma ya rondan las 300.

Sin embargo, las cifras no parecen frenar a quienes siguen viendo en la Playa de Palma un escenario perfecto para delinquir. Las imágenes que circulan casi a diario en redes sociales reflejan una realidad que preocupa a empresarios, vecinos y visitantes: los hurtos a turistas continúan produciéndose con demasiada frecuencia en una de las zonas más visitadas de Mallorca.

El vídeo grabado frente al Bierkönig vuelve a poner el foco sobre una imagen que amenaza con repetirse durante todo el verano. Mientras unos buscan diversión, otros parecen recorrer la calle del Jamón pendientes del momento exacto en el que una cartera sobresale de un bolsillo o un reloj brilla en la muñeca de un turista incapaz de defenderse.

Tres segundos. Ese es el tiempo que ha necesitado una nueva grabación para reabrir el debate sobre la seguridad en la principal zona de ocio nocturno de Playa de Palma, donde la batalla contra los carteristas continúa lejos de estar ganada.

Vídeo de la cuenta de Instagram: Oskar_Mallorca