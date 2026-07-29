El lema de vida de John Lennon: «La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes»

La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, el lema de vida de un John Lennon que vivió de forma corta e intensa. Las palabras se convierten en un elemento que deberemos tener en consideración a medida que vamos viendo llegar a nuestro día a día una serie de reflexiones importantes. Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que nada es fijo, todo se mueve y nada es permanente.

Tenemos tantas cosas por hacer a lo largo de los días que acaban pasando, volando. A tal velocidad que cuando nos damos cuenta estamos ya al inicio de un nuevo mes o al final de una etapa. Los niños crecen a toda velocidad, ante la atenta mirada de unos padres que ven como los suyos propios ya no son lo que eran. La vida va pasando frente a nuestros ojos a toda velocidad y para no ver lo que no queremos ver. Hacemos otros planes, organizamos las jornadas con mil actividades que nos mantienen entretenidos y con una visión diferente de lo que quizás podremos aprender a visualizar. Gracias a John Lennon tendremos otra visión de la vida.

John Lennon tenía este lema de vida

Este lema de vida de John Lennon puede convertirse en el nuestro propio. Este genio vivió hace unas décadas en un mundo que avanzaba hacia unos cambios que llegaron a toda velocidad. Fue capaz de crear canciones que siguen poniendo los pelos de punta hoy en día, con la mirada puesta a uno de los grupos más importantes del siglo XX.

Los Beatles fueron los primeros en convertirse en todo un símbolo, ser los que rompieron las normas, empezando por las estéticas. Dejarse el pelo largo es algo que Lennon no dudó en hacerse, en unos tiempos en los que para todos los hombres el código era llevarlo corto.

Pero no sólo a través de su imagen sino también de unas palabras que siguen resonando hoy en día. Este hombre desapareció antes de lo esperado, con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que estas reflexiones son vitales.

Lennon vivió de forma intensa y lo hizo gracias a conocer perfectamente lo que podría esperar de una vida en la que quizás incorporamos demasiadas actividades hoy en día.

«La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes»

Esta frase sobre la vida de John Lennon es una de las muchas que pudo utilizar en su día a día. Siendo uno de los filósofos o pensadores que, sin saberlo quizás, acabaría siendo uno de los personajes más influyentes del siglo XX y hoy en día sigue siendo un referente.

Podremos seguir reflexionando de la mano de unas frases que Lennon dejó escritas y que en la actualidad siguen siendo referentes.

“Sal y obtén paz, piensa paz, vive paz y respira paz y la tendrás tan pronto como desees”.

“Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos”.

“Creo en Dios, pero no como una cosa, no como un viejo hombre en el cielo. Creo que lo que la gente llama Dios es algo que esta en todos nosotros. Creo que Jesús, Mahoma, Buddha y lo que dijeron todos los demás es cierto. Simplemente las traducciones han sido incorrectas.

“La religión es sólo una manera de sacarles el diezmo a los ignorantes, sólo existe un Dios, y ése no se enriquece como los curas charlatanes

“Lo que vamos a hacer es mantener la esperanza viva porque sin ella nos hundiremos”.

“Hay que aceptar lo desconocido, perderle el miedo, y el resto es sencillo”.

“Un sueño que sueñas solo, es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien más, es una realidad

“Tengo que seguir mi corazón donde sea que me lleve”.

“1+1=John+Yoko. Matemática simple”.

“Cada persona es el reflejo de la música que escucha”.

“Protesta sin violencia, porque la violencia engendra violencia”.

Imagina a todo el mundo viviendo en paz. Puede que digáis que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día os unáis a nosotros, y el mundo será uno”.

“Sal y obtén paz, piensa paz, vive paz y respira paz y la tendrás tan pronto como desees”.

“No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda, si algo no puedes ocultar es lo podrido que estás por dentro.

“Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía».