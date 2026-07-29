La reforma del edificio de Gesa seguirá adelante tras abandonarlo a su suerte la izquierda las dos pasadas legislaturas, cuando gobernó el Ayuntamiento de Palma la coalición de socialistas, separatistas de Més y Podemos. Ahora en la oposición exigen al alcalde Jaime Martínez que paralice cualquier proyecto de recuperación de esta histórica y emblemática construcción de la fachada marítima.

«Ellos tuvieron la oportunidad durante 15 años de hacer algo en Gesa y decidieron abandonar el edificio», ha afirmado el alcalde al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles. Por contra, ha defendido, su equipo de gobierno ha decidido «no mirar hacia otro lado» y poner en marcha un proyecto de recuperación que, pese a la oposición, «seguirá en marcha».

Además de rehabilitar un edificio emblemático de la ciudad que lleva tres lustros cerrado y en estado de abandono, ha subrayado, la iniciativa permitirá habilitar «una gran zona verde en primera línea de mar».

De hecho, será el despacho de Cruz y Ortiz Arquitectos el encargado de rehabilitar este inmueble de 10 alturas sobre rasante y sus espacios aledaños, al ser los ganadores del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento.

Las obras que se podrían licitar en 2027 y acabarse en 2030 o 2031, si cuentan con la financiación adecuada. La construcción de más de medio siglo de antigüedad, obra del arquitecto Josep Ferragut, protegida y catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), albergará, una vez rehabilitado, el órgano de gobernanza del distrito de la Innovación y Cultura de la bahía de Palma, la sede del Instituto Municipal de las Artes que servirá para coordinar las actividades culturales de Palma y espacios polivalentes con talleres para artistas.

Igualmente, se emplazará allí el Centro de Interpretación de la Energía, en el que se hará una exposición de la evolución de la industria energética de Mallorca, de acuerdo con la vinculación histórica que tiene este inmueble. En los sótanos habrá una Oficina de Atención Ciudadana y otras oficinas de la administración local, entre otras iniciativas.

La propuesta no parece ser del agrado de la oposición y mañana, en el último pleno del presente curso político, PSOE, separatistas de Més, Podemos, además de Vox, defenderán sus diferentes propuestas para el edificio y sus alrededores.