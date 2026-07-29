El Consell de Mallorca aprueba una rebaja del 10% en la tarifa de residuos sólidos urbanos: pasa de 115 a 103 euros por tonelada

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado inicialmente este miércoles la reducción del 10% de la tarifa de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para el ejercicio 2026. La medida supondrá que el precio pase de 114,95 euros por tonelada a 103,46 euros, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre los municipios y la ciudadanía.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que la rebaja responde al compromiso adquirido por el equipo de gobierno al inicio de la legislatura. «En un momento marcado por el alza de precios, el Consell de Mallorca protege los bolsillos de los ciudadanos y cumplimos con nuestro compromiso de reducir la tarifa de residuos en un 10% durante esta legislatura», ha afirmado.

La reducción será posible gracias a la subvención directa de 50 millones de euros prevista en la disposición adicional novena de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminantes de las Islas Baleares. Esta ayuda se concede al Consell de Mallorca como administración receptora de los residuos procedentes de la isla de Ibiza.

Además, el Consell ha autorizado este miércoles una modificación de crédito extraordinaria de 41,4 millones de euros destinada a regularizar las tarifas de tratamiento de residuos. De esta cantidad, 25 millones de euros proceden del Govern balear por el plan piloto de traslado de residuos, mientras que otros 13 millones corresponden al pago del fondo de prevención y gestión de residuos por parte del Ejecutivo autonómico.

En el mismo acuerdo, la institución insular ha decidido asumir íntegramente el coste del tratamiento de la fracción orgánica de recogida municipal (FORM) con el objetivo de fomentar la recogida selectiva y evitar que este gasto recaiga sobre la ciudadanía.

Tras la aprobación inicial, las tarifas previstas para 2026 quedan fijadas de la siguiente manera:

Tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU): 103,46 euros por tonelada.

Tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales recogida selectivamente (FORM): 0 euros por tonelada.

Tratamiento de lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales: 239,31 euros por tonelada.

Tratamiento de restos de animales muertos y de matadero procedentes del sector primario: 37,20 euros por tonelada.

Durante el debate, Bosch ha señalado que la llegada de residuos procedentes de Ibiza generará nuevos ingresos para la institución, a los que se sumarán los obtenidos por la venta de energía eléctrica producida en las instalaciones de tratamiento. Según el conseller, ambos factores contribuirán a mantener contenidas las tarifas en los próximos años.

Asimismo, ha defendido la gestión realizada durante el actual mandato y ha recordado que, además de mantener congelada la tarifa durante toda la legislatura, ahora se materializa una rebaja del 10%. En este sentido, ha asegurado que, al inicio del mandato, la propuesta de TIRME situaba la tarifa en 225 euros por tonelada y que, finalmente, el coste será de 103,46 euros por tonelada para 2026.