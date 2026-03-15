El plan piloto para trasladar la basura de Ibiza a Mallorca empezará en abril

El plan piloto para llevar las basuras de Ibiza a Mallorca empezará en abril, según las estimaciones realizadas por el presidente del Consell de Ibiza del PP Vicent Marí, en la reunión del denominado Consell de Alcaldes que tuvo lugar en la sede de la institución insular.

El proyecto contará con una inversión de 10 millones de euros y las estimaciones iniciales es que posibilitará el traslado a Mallorca de 30.000 toneladas a la incineradora de Son Reus durante dos años, para acabar así con el colapso y poder alargar el uso del vertedero ibicenco de Ca na Putxa una instalación que se encuentra en un momento crítico y a punto de agotar su vida útil, prevista para finales de 2027.

El plan piloto irá acompañado de todo un conjunto de medidas que tendrán que poner en marcha los ayuntamientos ibicencos para la reducción de residuos. Además, servirá para conocer con certeza las condiciones de transporte de las basuras y el volumen de toneladas que permite gestionar la incineradora de Son Reus.

La decisión del Consell de Mallorca y del Govern de permitir la importación de residuos desde Ibiza y Formentera para su incineración en la planta de Son Reus permitirá solucionar un problema ambiental de primer orden que los ibicencos venían arrastrando desde hace tiempo.

Por otra parte, el Consell de Alcaldes ha aprobado la propuesta impulsada por los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària des Riu y el departamento de Gestión Ambiental del Consell de Ibiza para promover la designación de ses Feixes del Parto de ses Monges y su área marina anexa, Badia de Talamanca, como espacio natural protegido de Lugar de para las Aves (ZEPA) y la consecuente integración de la Red Natura 2000.

Con este apoyo del Consell d’Alcaldes se propondrá a la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Gobierno de las Islas Baleares esta declaración.

Ses Feixes del Prat de ses Monges constituyen un espacio de gran valor paisajístico, ambiental y patrimonial situado entre los municipios de Ibiza y Santa Eulària des Riu, en el entorno de la playa de Talamanca.

Por este motivo, el Consell de Ibiza y ambos ayuntamientos impulsaron una planificación conjunta que culminó con la aprobación del Plan Especial de Conservación, Protección y Recuperación del ámbito en los años 2019.

Este plan establece un programa de actuaciones destinado a recuperar la zona húmeda, poner en valor el patrimonio histórico y garantizar el uso público de la bahía de Talamanca como Lugar de Interés Comunitario en la Red Natura 2000, con el objetivo de asegurar la protección y gestión adecuada de los hábitats y especies de interés europeo presentes tanto en el ámbito terrestre como marino.

Además, los alcaldes ibicencos han acordado instar al Estado a que ponga en marcha, cuanto antes, la ejecución de una solución residencial para funcionarios del Estado destinados a Ibiza. Concretamente, al solar urbano contiguo a la comisaría de Policía Nacional, donde, gracias a un reciente aumento de parámetros, se pueden construir más de 200 viviendas.

El presidente Vicent Marí ha explicado que «si el Estado no quiere hacerlo, nos ofrecemos todos los presentes a recibir ese solar cedido y poner en marcha alguna fórmula de tipo build-to-rent, pero tener ese solar vacante, con los problemas que tenemos, es un lujo que Ibiza no puede permitirse».

También se ha abordado la problemática relacionada con los cruceros, y Marí ha explicado que el deseo de todas las administraciones es que no coincidan en el Puerto de Ibiza más de dos grandes cruceros, recordando que «ni el Consell ni ningún ayuntamiento tenemos la puerta de entrada al puerto, sino que la tiene la Autoridad Portuaria» y en este sentido ha anunciado que se pedirá una reunión de las navieras de cruceros para abordar esta cuestión.