Ibiza triplica las sanciones contra los taxis pirata y el alquiler turístico ilegal en lo que va de legislatura respecto a la pasada, bajo el gobierno también del PP con el actual presidente, Vicent Marí, al frente. La lucha contra el intrusismo sigue consolidándose como una de las principales herramientas del Consell para avanzar hacia un modelo turístico más ordenado, sostenible y de mayor calidad en la isla pitiusa.

Los datos de recaudación efectiva correspondientes a los expedientes sancionadores en materia de transporte y ordenación turística vuelven a confirmar la eficacia de esta política, aunque desde la institución se insiste en que la mejor sanción es aquella que no debe imponerse porque la infracción ya no se comete.

Hasta el 16 y 17 de julio, respectivamente, el Consell de Ibiza ha recaudado 818.515,64 euros en sanciones ejecutadas, de los que 213.664,98 euros corresponden a expedientes de transporte y 604.850,66 euros a expedientes de ordenación turística.

Estas cifras mantienen el nivel de efectividad alcanzado durante el último ejercicio y consolidan una política basada en la inspección, rigurosa tramitación de los expedientes y su efectiva ejecución.

El vicepresidente primero y conseller de Ordenación Turística y Transporte, Mariano Juan, recordó que la lucha contra el intrusismo forma parte de una estrategia mucho más amplia para ordenar el modelo turístico de la isla. En este sentido, insistió en que «el objetivo del Consell nunca ha sido recaudar más, sino reducir progresivamente la actividad ilegal y proteger a aquellos que cumplen la normativa».

Según ha explicado, esta estrategia ya está dando resultados tangibles: cerca de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales han sido eliminados de las principales plataformas de comercialización, mientras que este verano Ibiza registra una reducción de la presión humana de unas 19.000 personas diarias respecto al año anterior, aunque la población residente sigue aumentando.

Juan ha señalado que estos datos evidencian que, tras el discurso sobre la contención turística y la lucha contra el intrusismo, «hay convicción, trabajo y resultados». «Durante muchos años había quien pensaba que incumplir la normativa salía gratis. Hoy el mensaje es muy diferente: el Consell inspecciona, tramita los expedientes y ejecuta las sanciones, protegiendo así a los profesionales que desarrollan su actividad dentro de la legalidad y evitando la competencia desleal.»

Sin embargo, el vicepresidente ha remarcado que la recaudación no es el indicador que determina el éxito de esta política. «Si esta estrategia sigue funcionando, la recaudación acabará disminuyendo, y esto será una buena noticia porque querrá decir que habrá menos infracciones y, por tanto, menos expedientes sancionadores. La mejor sanción es la que no debe imponerse porque la infracción ya no se comete.»

El Consell ha incrementado recientemente el importe de determinadas sanciones para reforzar su efecto disuasorio. Estas nuevas cuantías comportarán previsiblemente un aumento de los recursos judiciales presentados por los infractores, por lo que muchos expedientes no podrán ejecutarse hasta que exista una resolución judicial firme.

El Consell continuará reforzando los servicios de inspección y los mecanismos administrativos de control, convencido de que la lucha contra el intrusismo es una herramienta imprescindible para preservar la calidad del destino, garantizar una competencia leal y consolidar un modelo turístico basado en la ordenación, sostenibilidad y cumplimiento de la normativa.