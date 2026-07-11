El colmo del alquiler turístico ilegal en Ibiza: edificio de cuatro apartamentos abierto como hotel tapadera. Durante la inspección, los agentes de la Policía Local de Ibiza verificaron que el edificio contaba con cuatro apartamentos ocupados mediante contratos gestionados a través de una plataforma digital, por lo que inició la apertura del correspondiente expediente de denuncia por un presunto caso de alquiler turístico ilegal.

Una nueva denuncia formulada por el cuarto turno de la Policía Local de Ibiza dentro de las inspecciones que se llevan a cabo de forma coordinada para detectar actividades turísticas ilegales en el municipio.

Durante el servicio, los agentes inspeccionaron además varios inmuebles sobre los que existían indicios de actividad turística. Esta nueva actuación se suma a las nueve denuncias por alquiler turístico ilegal que el Ayuntamiento de Ibiza ya ha tramitado y hecho públicas este año, en el marco de la estrategia de control y acoso de estas actividades ilegales.

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha reiterado que quien destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento de Ibiza actuará con firmeza.

«El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto de los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad. Esta sanción es una muestra de nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa y continuaremos reforzando las inspecciones y las actuaciones sancionadoras para erradicar estas prácticas de nuestro municipio», ha remarcado Flores.

El Ayuntamiento ha recordado que la Ley 8/2012 no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla y que las sanciones por estas infracciones pueden ascender hasta los 400.000 euros las muy graves (cuando hay reincidencia) o las graves, hasta los 40.000.

Además, pueden imponerse sanciones urbanísticas equivalentes al 75% del valor total de la edificación, después de acreditarse un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario porque constituye una infracción grave según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares.

Sin ir más lejos, la Junta de Gobierno Local de 1 de junio acordó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de una inspección por alquiler turístico ilegal realizada durante el año 2024.

Como consecuencia, el Ayuntamiento impuso una sanción de 793.443,74 euros por haber acreditado el cambio de uso de una vivienda residencial a uso turístico sin disponer del título habilitante correspondiente,