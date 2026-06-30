Precintado y sancionado con 275.000 euros el propietario de un piso turístico ilegal en Ibiza después de que la Policía Local de Sant Antoni de Portmany e inspectores del Consell de Ibiza llevaran a cabo un dispositivo conjunto de control e inspección.

El precinto se ha ejecutado en cumplimiento de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, tras detectarse la comercialización del inmueble a través de internet y comprobarse posteriormente la existencia de turistas alojados en la vivienda.

Como resultado de estas actuaciones, se ha propuesto una sanción de 275.001 euros por la comisión de una infracción muy grave en materia de turismo.

Estas actuaciones se enmarcan en las labores que desarrolla la Policía Local, junto con los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC), en colaboración con el Consell de Ibiza, para combatir la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La Policía Local ha recordado que la Ley 8/2012, de Turismo de las Illes Balears, prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares.

Las infracciones pueden ser sancionadas con multas que alcanzan los 500.000 euros, en función de su gravedad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany continúa impulsando diferentes medidas con el objetivo de erradicar la oferta turística ilegal y proteger la convivencia vecinal.

Medidas contra el intrusismo

Entre estas medidas destaca la creación de la figura del Agente de Intrusismo y Convivencia (AIC), un servicio que cuenta actualmente con ocho efectivos.

Su principal función es informar, vigilar y velar por el cumplimiento de la normativa municipal y autonómica relacionada con el transporte y el alquiler turístico ilegal, así como de las ordenanzas municipales y del decreto de turismo responsable.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que la aplicación Línea Verde de Sant Antoni dispone de un apartado específico para comunicar incidencias y denunciar posibles alquileres turísticos ilegales.

Durante la pasada temporada se registraron más de cien denuncias a través de esta herramienta, que fueron gestionadas a través de los AIC. De ellas, 34 correspondían a posibles pisos turísticos ilegales, lo que dio lugar al levantamiento de 17 actas que fueron remitidas al Consell d’Eivissa para su correspondiente tramitación.