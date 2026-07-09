La Policía Local caza en Ibiza otro piso turístico ilegal en una redada nocturna en la que se inspeccionaron hasta seis viviendas vacacionales donde había sospechas de que no contaban con licencia.

Durante un dispositivo especial llevado a cabo en distintos puntos del municipio, los agentes realizaron seis inspecciones en viviendas que podían destinarse a esta actividad, pero sin autorización. Cinco de las inspecciones resultaron negativas, pero en un inmueble detectaron indicios suficientes para iniciar el correspondiente expediente.

Las diligencias serán trasladadas al Consell, administración competente, para que continúe con la tramitación.

El pasado fin de semana, la Policía Local ya detectó otro posible caso de alquiler turístico ilegal en una vivienda del municipio que se alquilaba por 27.500 euros al mes. Los vecinos alertaron a los agentes ante las molestias que ocasionaban los ocupantes de la casa. Estos reconocieron que habían alquilado la casa durante un mes y llegaron a presentar el contrato de alquiler y la confirmación del pago.

El Ayuntamiento ha recordado que las multas en estos casos pueden ascender a 400.000 euros, en casos muy graves, o a 40.000 euros en casos graves. Además, se pueden imponer sanciones urbanísticas equivalentes al 75 por ciento del valor total del edificio tras acreditarse un cambio de uso de residencial a turístico sin licencia.

Estas actuaciones se enmarcan en las labores que desarrolla la Policía Local, junto con los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC), en colaboración con el Consell de Ibiza, para combatir la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Otras denuncias

El dispositivo policial interpuso este miércoles dos denuncias por venta ambulante y una denuncia en materia de tráfico.

Además, los agentes realizaron vigilancias preventivas en el paseo de Juan Carlos I, donde intervinieron por una pelea en la vía pública y se atendió un requerimiento en un establecimiento de ocio por un intento de hurto.