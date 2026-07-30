Los comerciantes del centro de Ibiza ya tienen lo que querían: hasta 16 líneas de bus para mejorar la accesibilidad

Los comerciantes del centro de Ibiza ya tienen lo que querían: hasta 16 líneas de bus para mejorar la conexión con este espacio tendrán parada en la avenida de Isidor Macabich, número 54, junto al Parc de la Pau.

A las líneas que ya podían utilizar esta parada —AERO3, U12, U2, UE10, UE3 y UE8— se sumarán las AERO2, N1, N3, N5, N6, T1, T2, T3, T6 y U4.

De esta forma, un total de 16 líneas podrán efectuar parada junto al Parc de la Pau, mejorando las posibilidades de desplazamiento hacia el centro de la ciudad tanto para residentes como para trabajadores y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza, presidido por el alcalde del PP, Rafael Triguero, se destaca que esta actuación responde al compromiso municipal de escuchar las necesidades planteadas por vecinos, comerciantes y diferentes sectores de la ciudad y transformarlas, siempre que sea posible, en mejoras concretas de los servicios públicos.

«Trabajamos de la mano de vecinos y comerciantes y esto es una muestra más. Los comerciantes nos trasladaron una propuesta razonable para mejorar la accesibilidad al centro y favorecer el uso del transporte público. Desde el Ayuntamiento la recogimos, la estudiamos y la trasladamos al Consell, con quien hemos trabajado para poder hacerla realidad”, ha señalado Rubén Sousa, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Ibiza.

La ampliación de las líneas que utilizarán la parada del Parc de la Pau permitirá reforzar la conexión del centro urbano con diferentes barrios y puntos de la isla, facilitar el acceso a la zona comercial y ofrecer una alternativa más cómoda al vehículo privado. La medida también se enmarca en la estrategia de mejora continua de la movilidad urbana y de promoción de medios de transporte colectivos más eficientes y sostenibles.

La actuación ha sido promovida por el Ayuntamiento después de que los comerciantes de la zona centro trasladaran al Consistorio la conveniencia de reforzar el servicio de transporte público en este punto de la ciudad.

El Ayuntamiento elevó esta petición al Consell, administración competente en materia de transporte público, que ha iniciado las actuaciones necesarias para habilitar la parada a todas las líneas que circulan por la avenida de Isidor Macabich.

«Esta actuación demuestra que la colaboración institucional funciona y que escuchar a la ciudadanía permite adoptar decisiones útiles y concretas. Queremos una ciudad mejor conectada, más accesible y en la que el transporte público sea cada vez una opción más práctica para desplazarse y que responda a las necesidades reales, presentes y futuras de nuestros vecinos», han indicado desde el Consistorio.

La implantación de la medida podrá realizarse de manera progresiva para ajustar las frecuencias y evitar que la coincidencia de varios vehículos genere afectaciones al tráfico en la avenida.

Asimismo, se actualizará la información disponible en la propia parada, páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales y canales de atención telefónica, con el objetivo de que las personas usuarias puedan conocer correctamente las nuevas líneas disponibles.