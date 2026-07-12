Un pueblo de Ibiza marca el camino: su avenida principal es ya un bulevar peatonal para residentes

Un pueblo de Ibiza marca el camino: transforma su avenida principal (Vara de Rey) en un bulevar peatonal solo para residentes y servicios de emergencia, facilitando el acceso para que los turistas vean la puesta de sol desde el casco antiguo y de esta forma busca atraer a la gente al centro de la localidad y sus comercios.

Además de mejorar la calidad urbana y ambiental, reducir el tráfico rodado, impulsar las zonas de sombra y arbolado y fomentar el comercio local, Sant Antoni de Portmany busca con la puesta de largo de su nuevo bulevar promover una movilidad más sostenible.

El proyecto recién estrenado incluye, además, la renovación completa de infraestructuras básicas, como redes de saneamiento y abastecimiento de agua, el soterramiento de líneas aéreas de electricidad y telefonía, así como la introducción de la red de pluviales.

En este caso, con la incorporación de un sistema de drenaje urbano sostenible con zonas vegetales que permitirá reutilizar el agua de lluvia y respetar el ciclo natural del agua.

El bulevar también es uno de los puntos del municipio donde se desplegará la red de sensores ambientales para el seguimiento en tiempo real de la calidad del aire.

Con esta actuación, también se ha instalado un nuevo sistema de alumbrado público e iluminación ambiental que invita a pasear por la zona durante todo el año. A lo largo del bulevar también se prevé, en un futuro, incluir referencias a artistas vinculados con el municipio y la isla.

Como remarcó el alcalde Marcos Serra, en su puesta de largo, el bulevar no supone únicamente la transformación de una calle, sino la creación de un nuevo espacio para vivir, pasear y como punto de encuentro para «conectar de forma accesible y atractiva el Passeig de Ponent con el casco histórico, creando un recorrido natural que invite a descubrir nuestros comercios, restaurantes y el centro de Sant Antoni”.

El nuevo bulevar atraviesa dos centros educativos, lo que permitirá que la entrada y salida del alumnado sea más segura y que las familias dispongan de un entorno más amable.

Esta actuación forma parte de una estrategia integral de revitalización urbana que ya ha permitido remodelar calles como Santa Agnès, Colom, Sant Mateu, General Prim y Bisbe Cardona, impulsar ayudas para la rehabilitación de fachadas y la modernización de negocios, promover intervenciones artísticas como la de Okuda San Miguel y avanzar en proyectos como el futuro espacio cultural de Can Tonís.

“Todas estas actuaciones comparten un mismo objetivo: hacer de

Sant Antoni un municipio más atractivo y con más oportunidades para sus residentes», abundó Serra.

Con un coste final de 5.590.126 euros, del total de este presupuesto, 1.406.278,36 euros están financiados a través del Plan estratégico de inversiones municipales (PLA5) del Consell de Ibiza; 1.248.568,42 euros a través de los fondos europeos Next Generation EU de la Secretaría del Estado de Turismo, y 1.015.810,70 euros a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern mientras que el resto (1.919.468,1 euros) proviene de fondos propios del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.