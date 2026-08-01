Dos detenidos por desvalijar la casa de un hombre enfermo en Palma mientras estaba ingresado en el hospital

Lo que parecía un golpe cuidadosamente planificado terminó con dos presuntos delincuentes esposados y trasladados a dependencias policiales. La rápida actuación de la Policía Nacional frustró un allanamiento de morada en el barrio palmesano de Sa Vileta, donde dos hombres fueron detenidos después de acceder presuntamente a la vivienda de un hombre que permanecía hospitalizado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del viernes, cuando una llamada al 091 puso en alerta a los agentes. El hijo del propietario recibió un aviso de la empresa de seguridad que vigilaba la vivienda familiar. Las cámaras habían captado a dos individuos completamente embozados y con guantes en el interior del inmueble, por lo que se activó el protocolo policial.

La situación era especialmente delicada porque el propietario se encontraba ingresado en un hospital, una circunstancia que, presuntamente, habría sido aprovechada por los ahora detenidos para acceder al domicilio. Según las primeras investigaciones, los sospechosos entraron tras forzar la verja de acceso y, una vez dentro, arrancaron el sistema de videovigilancia con la aparente intención de eliminar pruebas de su presencia. Sin embargo, las cámaras ya habían enviado las imágenes y la alerta a la empresa de seguridad, que avisó inmediatamente a la familia.

Mientras el hijo del propietario se dirigía al domicilio, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudieron rápidamente al lugar. Nada más llegar, los agentes observaron una motocicleta apoyada junto a la entrada y la valla de acceso forzada, indicios que apuntaban claramente a una entrada violenta.

Al inspeccionar el perímetro de la vivienda, los policías localizaron al primer sospechoso escondido detrás de una maceta. Llevaba guantes blancos y un casco integral de motocicleta, ocultando completamente su rostro y coincidiendo plenamente con la descripción del individuo captado por las cámaras de seguridad.

Pocos segundos después, los agentes encontraron al segundo hombre agazapado entre unas zarzas del jardín, donde también trataba de pasar desapercibido. Su aspecto coincidía igualmente con el del segundo individuo grabado por el sistema de vigilancia.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo a ambos hombres, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y daños, siendo trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias y esclarecer completamente lo sucedido.